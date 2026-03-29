Melhores do Ano 2026: veja quem são os vencedores do prêmio da Globo

O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo Domingão Com Huck, da Globo.

Além da divulgação dos vencedores, houve apresentação musical por parte de Marina Sena, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.

O humorista Paulo Vieira foi o responsável pelo monólogo de abertura, com piadas citando o caso Vorcaro, o número de desistências do BBB 26, o início de William Bonner no Globo Repórter e mudanças na TV brasileira, dizendo que programas antigos de Xuxa e Silvio Santos "preparavam para a vida".

Por fim, fez uma brincadeira envolvendo o quadro De Volta Para Minha Terra, de Gugu Liberato, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Luciano Huck chamou Tony Ramos para apresentar o Momento Saudade, quadro ao estilo In Memoriam, relembrando profissionais do audiovisual que morreram recentemente (confira todos os nomes mais abaixo).

Os destaques do prêmio Melhores do Ano em 2026

A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que ainda está indo ao ar na Globo, venceu na principal categoria do prêmio Melhores do ano, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.

Confira abaixo a lista de categorias com todos os indicados e vencedores (em negrito) do prêmio Melhores do Ano 2026.

Os indicados e vencedores do prêmio Melhores do Ano em 2026

Jornalismo

César Tralli, do Jornal Nacional (vencedor) Maju Coutinho, do Fantástico Poliana Abritta, do Fantástico

Ator de Série

Ailton Graça, o Luisão de Pablo e Luisão Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor) Otávio Müller, o Pablo de Pablo e Luisão

Profissional do Esporte

Alex Escobar Everaldo Marques Fred Bruno (vencedor)

Atriz de Série

Alice Wegmann, a Raíssa de Rensga Hits Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora) Julia Dalavia, a Clarice de Dias Perfeitos

Série do Ano

Dias Perfeitos Pablo e Luisão (vencedora) Raul Seixas: Eu Sou

Ator coadjuvante

Cauã Reymond, o César de Vale Tudo Eduardo Sterblitch, o Alfredo de Garota do Momento Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim Pedro Novaes, o Leonardo de Três Graças Alexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo (vencedor)

Atriz coadjuvante

Alice Carvalho, a Otília de Guerreiros do Sol Belize Pombal, a Consuelo de Vale Tudo Maisa, a Bia de Garota do Momento Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo (vencedora) Suely Franco, a Rosa de Dona de Mim

Humor

Paulo Vieira Rafael Portugal Tata Werneck (vencedora)

Ator de novela

Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças (vencedor) Pedro Novaes, o Beto de Garota do Momento Sergio Guizé, o Candinho de Êta Mundo Melhor! Thomás Aquino, o Josué de Guerreiros do Sol Tony Ramos, o Abel de Dona de Mim

Música do Ano

Energia de Gostosa - Ivete Sangalo Lembrei de Nós - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes (vencedora) P do Pecado - Grupo Menos é Mais e Simone Mendes Tubarões - Diego & Victor Hugo

Atriz de novela

Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo Duda Santos, a Beatriz de Garota do Momento Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora) Taís Araujo, a Raquel de Vale Tudo

Novela

Garota do Momento Três Graças (vencedora) Vale Tudo

Revelação do Ano (entregue na semana anterior)

Alana Cabral, a Joélly de Três Graças (vencedora) Belo, Misael de Três Graças Gabriela Loran, a Viviane de Três Graças L7nnon, o Ryan de Dona de Mim Ricardo Teodoro, o Olavinho de Vale Tudo

Momento Saudade do Melhores do Ano em 2026

A homenagem ao estilo In Memoriam do Oscar feita pelo Domingão Com Huck relembrou os seguintes nomes que morreram recentemente:

Dennis Carvalho Preta Gil Haroldo Costa Manoel Carlos Lucia Alves Arlindo Cruz Cacá Diegues Bira Presidente Gerson Brenner Nana Caymmi Jards Macalé Berta Loran Hermeto Pascoal Lô Borges Sebastião Salgado Cristina Buarque de Hollanda Jaguar Titina Medeiros Luis Fernando Verissimo Maria Ribeiro Angela Ro Ro Wilson Aragão Roberto Marquis Roberto Duailibi Teuda Bara Marquinhos Abdalla Léo Batista Ney Latorraca Francisco Cuoco Juca de Oliveira