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Marcos Oliveira, o Beiçola, se recupera após cirurgia e aguarda alta hospitalar

Após realizar uma cirurgia de hérnia, o ator tem quadro de saúde estável

O Liberal
fonte

Com previsão de alta para sexta-feira, Marcos Oliveira se recupera de procedimento médico (Reprodução)

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola, foi submetido a uma cirurgia de hérnia na manhã desta quarta-feira (13). A confirmação do procedimento foi realizada por Rose Scalco, amiga do artista, por meio de publicação em redes sociais. Na mensagem, Scalco declarou: "Queridos! Passando aqui para dar notícias do meu querido amigo Marcos Oliveira que fez cirurgia de hérnia hoje, 13/05/2026, pela manhã, e foi um sucesso!".

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De acordo com as informações divulgadas, o processo de recuperação apresenta evolução conforme os parâmetros estabelecidos pela equipe médica. A previsão de alta hospitalar está programada para a sexta-feira (15), condicionada à manutenção da estabilidade do quadro clínico. Sobre as etapas posteriores à intervenção, Scalco afirmou: "Seguindo dentro do esperado, ele deverá ter alta na sexta-feira. Obrigada a todos pelo carinho com ele! E vamos em frente!".

O comunicado gerou manifestações de usuários na internet, que registraram comentários como "Notícia boa e fico feliz em saber que tudo deu certo" e "Que ele tenha uma ótima recuperação". O artista é reconhecido pela trajetória profissional na televisão, com destaque para a atuação na série A Grande Família.

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