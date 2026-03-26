Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Retiro dos Artistas se pronuncia após 'Beiçola' reclamar da convivência e 'falta de prazer'

No posicionamento, a entidade afirmou que as declarações do ator não refletem a experiência da maioria dos moradores

Gabrielle Borges
fonte

Marcos Oliveira ficou conhecido pelo papel de "Beiçola" em "A Grande Família." (Divulgação/TV Globo)

O Retiro dos Artistas se manifestou na noite desta quarta-feira (25) após as declarações do ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem "Beiçola", sobre a rotina dentro da instituição, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em entrevista recente, o ator fez críticas à convivência entre os moradores e comentou sobre limitações pessoais no local, incluindo a falta de intimidade e dificuldades de adaptação ao ambiente coletivo. As falas repercutiram nas redes sociais.

Diante da repercussão, o Retiro divulgou uma nota oficial destacando sua trajetória centenária e o trabalho de assistência a mais de 50 residentes. Segundo a instituição, o convívio coletivo exige diálogo permanente para garantir um ambiente baseado em respeito, equilíbrio e harmonia.

VEJA MAIS

image Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', fala sobre falta de sexo em retiro
Ator critica tabu sobre sexualidade na terceira idade e rotina no local


image Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, é levado ao hospital e passará por procedimento de emergência
Artista tem plano de saúde pago por Tata Werneck


image Vai morar na rua? Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, recebe ordem de despejo
No ano passado, o ator pediu ajuda e alegou estar passando fome.


 

No posicionamento a entidade afirmou que as declarações do ator não refletem a experiência da maioria dos moradores, mas reconheceu que o processo de adaptação pode ser desafiador.

“Nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em uma situação de vulnerabilidade”, diz um trecho da nota, ao ressaltar a importância da compreensão diante dessas situações.

O Retiro também reforçou que a permanência no local é voluntária. De acordo com a instituição, os residentes têm liberdade para entrar e sair quando desejarem, mantendo autonomia sobre suas decisões pessoais.

Relato sobre a convivência

Nas declarações, Marcos Oliveira também comentou sobre o dia a dia entre os moradores. Segundo ele, não há "muita proximidade entre os artistas", e os momentos de interação acontecem principalmente durante as refeições.

O ator relatou ainda incômodo com o tipo de conversa nesses encontros, destacando que muitos falam sobre experiências do passado. “Viver aqui é ótimo, mas é preciso adaptação”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Retiro dos Artistas

Marcos Oliveira

Beiçola
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso

Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense

29.03.26 8h00

NOVA GERAÇÃO 🎻

Interesse pela música clássica cresce entre jovens de Belém

Estudantes de violoncelo acompanham movimento que coloca o Brasil em destaque

29.03.26 8h00

SAÚDE

BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas

Jornalista que já passou por cirurgia na coluna afirmou não ter condições físicas de continuar e Milena também apresentou sinais de exaustão extrema

28.03.26 12h48

REALITY

Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Brian Sarmiento protagoniza momento hilário, mas é punido com exclusão de festa

28.03.26 12h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre

Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras

27.03.26 23h29

MODA

Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso

Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense

29.03.26 8h00

FALTA 1 MÊS!

Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist

Apresentação no Mangueirão será no dia 25 de abril de 2026 e deve reunir grandes sucessos da banda

25.03.26 20h20

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine aciona Justiça após imagens íntimas com Shawn Mendes

Fotos feitas dentro da casa da atriz com o cantor geram reação e pedidos de retirada

28.03.26 18h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda