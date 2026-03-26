Retiro dos Artistas se pronuncia após 'Beiçola' reclamar da convivência e 'falta de prazer'

O Retiro dos Artistas se manifestou na noite desta quarta-feira (25) após as declarações do ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem "Beiçola", sobre a rotina dentro da instituição, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em entrevista recente, o ator fez críticas à convivência entre os moradores e comentou sobre limitações pessoais no local, incluindo a falta de intimidade e dificuldades de adaptação ao ambiente coletivo. As falas repercutiram nas redes sociais.

Diante da repercussão, o Retiro divulgou uma nota oficial destacando sua trajetória centenária e o trabalho de assistência a mais de 50 residentes. Segundo a instituição, o convívio coletivo exige diálogo permanente para garantir um ambiente baseado em respeito, equilíbrio e harmonia.

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No posicionamento a entidade afirmou que as declarações do ator não refletem a experiência da maioria dos moradores, mas reconheceu que o processo de adaptação pode ser desafiador.

“Nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em uma situação de vulnerabilidade”, diz um trecho da nota, ao ressaltar a importância da compreensão diante dessas situações.

O Retiro também reforçou que a permanência no local é voluntária. De acordo com a instituição, os residentes têm liberdade para entrar e sair quando desejarem, mantendo autonomia sobre suas decisões pessoais.

Relato sobre a convivência

Nas declarações, Marcos Oliveira também comentou sobre o dia a dia entre os moradores. Segundo ele, não há "muita proximidade entre os artistas", e os momentos de interação acontecem principalmente durante as refeições.

O ator relatou ainda incômodo com o tipo de conversa nesses encontros, destacando que muitos falam sobre experiências do passado. “Viver aqui é ótimo, mas é preciso adaptação”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)