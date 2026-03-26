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Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', fala sobre falta de sexo em retiro

Ator critica tabu sobre sexualidade na terceira idade e rotina no local

Hannah Franco
fonte

Marcos Oliveira relata rotina em retiro e cita falta de sexo. (Divulgação/TV Globo)

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola na série A Grande Família, comentou sobre sua rotina no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Aos 69 anos, ele falou sobre temas como convivência, privacidade e sexualidade na terceira idade.

Em entrevista à revista Veja, o artista destacou que o desejo sexual continua presente mesmo com o avanço da idade e criticou o tabu em torno do assunto.

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Durante o relato, Marcos Oliveira afirmou que o tema ainda é pouco discutido e que há uma visão equivocada sobre o envelhecimento.

"A gente, que é mesmo que é velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos sexuais noturnos, entendeu?", disse.

O ator também comentou sobre a falta de espaço para relações afetivas dentro do local onde vive. Segundo ele, não se trata de exageros, mas de troca de carinho e afeto.

"E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação. Aí fica aquela coisa. Não quero que seja... um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso", declarou.

Além da questão da sexualidade, Marcos Oliveira relatou dificuldades na convivência diária com outros moradores. Ele destacou que o ambiente coletivo exige adaptação, principalmente em momentos como as refeições.

image (Reprodução: Redes Sociais)

"Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Porque aqui não tem uma conduta geral para conviver, entendeu? Você vai e aguenta. Na hora do almoço é uma refeição que eles falam pra caralh*, gritam. A relação deles é gritar", disse.

Outro ponto levantado pelo ator foi a perda de privacidade no espaço compartilhado. Segundo ele, a rotina no local pode expor situações íntimas entre os moradores.

"Visitas são para poucas pessoas, porque aqui é muita intimidade, entendeu? Eu fico, às vezes, de fralda, de cueca para as senhoras que estão aqui. A sua privacidade se perde. Já, já vão pegar em você atos libidinosos que elas não vão gostar", relatou.

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Palavras-chave

Beiçola

Marcos Oliveira,

a grande família

Retiro dos Artistas
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