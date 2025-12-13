Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Retiro dos artistas lança ‘vaquinha’ para custear presentes de Natal a seus moradores

Até por volta das 16h deste sábado (13), já haviam sido doados R$ 6,9 mil

Estadão Conteúdo
fonte

Ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de 'A Grande Família', é um dos artistas que está participando da ação (Divulgação)

O Retiro dos Artistas anunciou a criação de uma "vaquinha" online para arrecadar recursos e comprar presentes de Natal para seus moradores. Recentemente, uma sequência de fotos em que diversos artistas seguram placas com o que desejam ganhar teve repercussão nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Tatá Werneck é criticada por doar cestas básicas e rebate: 'doo todos os meses e não divulgo'
A postagem que deu origem à questão foi feita no perfil da instituição, em foto com o ator Marcos Oliveira

image Marcos Oliveira, o Beiçola, coloca prótese capilar; veja como ficou
Lembra dele? O ator compartilhou a mudança em seu instagram

image Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, é levado ao hospital e passará por procedimento de emergência
Artista tem plano de saúde pago por Tata Werneck

Participaram da dinâmica recentemente os atores Piucha, Jaime Leibovitch, Rita Maia, Adonis Karan e Marcos Oliveira. Entre os pedidos estão aparelhos eletrônicos, máquina de costura e até reencontros com familiares ou desejos por saúde.

"Recebemos tantas mensagens querendo ajudar que decidimos abrir esse espaço para quem quiser contribuir. Colocamos uma meta aproximada (R$ 25 mil), apenas como referência, já que temos mais de 50 residentes e cada pedido é especial. Mas não é obrigatório alcançar exatamente esse valor. Doem o quanto sentirem no coração. Cada contribuição faz diferença", explica comunicado divulgado pela instituição.

Por volta das 16h deste sábado (13), já haviam sido doados R$ 6,9 mil. "O valor arrecadado será usado exclusivamente para comprar esses presentes", destaca o Retiro dos Artistas. É possível realizar a contribuição através do site da "vaquinha" online ou via chave-pix (retiro@vakinha.com.br).

O Retiro dos Artistas é uma instituição no Rio de Janeiro que conta com serviços médicos, fisioterapia, alimentação, entre outros, para seus moradores (em sua maioria, artistas idosos com contribuições consideradas relevantes à cultura nacional).

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Retiro dos Artistas/natal/vaquinha

Retiro dos Artistas

doação

Marcos Oliveira pede ajuda
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda