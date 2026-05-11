Nayara Guedes lança releitura de ‘Círios’ ao lado de Vital Lima e Manoel Cordeiro

Entre promessas, fé e memórias afetivas que atravessam gerações, o Círio de Nazaré ganha uma nova homenagem musical na voz da cantora Nayara Guedes. A artista lança nesta quarta-feira (13), nas plataformas digitais, a canção “Círios”, em feat com Vital Lima e produção musical do mestre Manoel Cordeiro.

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Primeiro single da carreira de Nayara, a faixa revisita símbolos da devoção e da cultura paraense construídos em torno da maior manifestação religiosa do Pará.

Segundo a cantora, a escolha da composição para marcar sua estreia oficial nas plataformas não aconteceu por acaso. “Eu sempre achei que a música do Vital sobre o Círio era a melhor tradução desse momento”, contou.

Ao comentar a obra, Nayara destacou as imagens presentes na letra, que remetem diretamente às primeiras horas da festividade em Belém. Para ela, os versos conseguem transportar o público para o clima afetivo e espiritual vivido na cidade durante a celebração religiosa. “O dia que amanhece em tom rosa e com uma brisa calma das 6h da manhã na Praça da Sé está transcrito nos primeiros versos”, afirmou.

A cantora também observou que a composição reforça características da identidade paraense, inclusive na maneira de falar. De acordo com ela, o uso da segunda pessoa do singular logo no início aproxima ainda mais a canção da experiência cotidiana de quem vive na capital paraense.

“Ele já começa na segunda pessoa do singular pra mostrar que somos daqui e que gostamos de nos comunicar como ‘tu’”, disse.

Nayara afirmou ainda que a música atravessa diferentes gerações ao retratar a experiência de quem aprende a enxergar o Círio primeiro pelos olhos da família e, depois, pela própria vivência da fé.

“Vem a descrição do que o filho verá primeiramente sob os olhos do pai ou da mãe, e depois com os próprios olhos, vendo essa emoção e esse transbordamento de amor e devoção que vem no dia do Círio”, explicou.

A gravação do single também reúne laços afetivos construídos ao longo dos anos. Foi por meio da amizade com Manoel Cordeiro que Nayara se aproximou de Vital Lima e decidiu convidá-lo para participar da faixa.

“Foi uma felicidade gravar meu primeiro single com o dono da canção e de uma das vozes mais lindas que eu já ouvi”, declarou.

Ao falar sobre Vital, a artista ressaltou a admiração que já existia antes da aproximação entre os dois. “Vital Lima tem profundidade no cantar, no dizer e no sentir”, afirmou.

Nayara também destacou a importância de Manoel Cordeiro no projeto e na própria trajetória artística, descrevendo o músico como um parceiro fundamental na construção do trabalho.

Manoel, responsável pela produção e pelos arranjos da música, relembrou a amizade com a cantora e mencionou o apoio recebido dela durante um período delicado da pandemia.

“Participar desse projeto com a minha amiga Nayara foi mais do que um prazer, foi um presente para mim. Nayara esteve ao meu lado no momento mais difícil da minha vida, quando passei 17 dias intubado com covid”, contou.

A relação de Nayara com a música começou ainda na infância, em uma família onde, segundo ela, os encontros sempre estiveram ligados ao universo musical. A artista estudou violino no Conservatório Carlos Gomes na década de 1990 e integrou o canto coral durante a formação artística.

“Cresci ouvindo, cantando, tocando e sentindo a vida através da música”, afirmou.

Há 22 anos como soprano do Coro Carlos Gomes, Nayara explicou que nunca separou a música erudita da popular. “Para mim, não existe colocar uma música em panelas distintas. A música que emociona é a que comunica e chega no coração”, declarou.

A canção “Círios” já havia sido apresentada ao público em outubro de 2025, durante o espetáculo “Círios: Um esplendor de fé”, realizado em Belém às vésperas da festividade religiosa.

Na ocasião, Nayara dividiu o palco com Manoel Cordeiro, responsável também pela direção musical do show, além da participação especial de Vital Lima.