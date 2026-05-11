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Leonardo fala sobre acidente que causou fratura acima do olho: 'Tava mamado'

Cantor sertanejo contou em entrevista que caiu dentro de uma canoa após escorregar em uma garrafa

O Liberal
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Cantor afirmou que acordou com o rosto inchado após acidente no Pantanal (Reprodução/ Redes sociais)

Nem os hematomas no rosto fizeram o cantor Leonardo perder o bom humor. Após aparecer com marcas no rosto nas últimas semanas, o artista decidiu explicar publicamente o que aconteceu durante uma pescaria no Pantanal, no fim de abril, e contou, em tom descontraído, como sofreu o acidente que resultou em uma fratura próxima ao olho.

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Segundo o sertanejo, ele caiu dentro de uma canoa após escorregar em uma garrafa enquanto estava alcoolizado.

“A novidade é que eu sarei os olhos, tá tudo certo. Caí com a cara no chão, na canoa. Tava no Pantanal pescando. Escorreguei numa garrafa. Não foi num tapete não, foi na garrafa mesmo. Tava mamado. É… fazer o quê? Vou mentir pra quê?”, disse o cantor, em meio a brincadeiras no programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias.

Leonardo contou ainda que só percebeu a gravidade do ferimento no dia seguinte, quando acordou com o rosto bastante inchado. 

Ele contou que após procurar atendimento médico, foi informado sobre a necessidade de uma cirurgia por conta da fratura acima do olho. Mesmo assim, decidiu manter os compromissos profissionais.

“No outro dia eu mostrei já, amanheceu tudo do tamanho de uma jaca. Fraturei aqui em cima do olho. Fui no médico cedo, aí ele: ‘Teve uma fratura, vai ter que fazer uma cirurgia e você vai ter que ficar internado’. Falei: ‘Que internado o quê? Tenho show daqui a pouco, filho’. Aí ele: ‘Com esse olho?’. Eu falei: ‘Eu canto é com a boca, não é com o olho’”, brincou.

O cantor não detalhou se realizou algum procedimento posterior, mas afirmou durante a entrevista que está recuperado.

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