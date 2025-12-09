Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filha de Leonardo atualiza quadro de saúde do pai, internado por desidratação

Cantor foi internado após um quadro de desidratação

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

O cantor Leonardo tem mais de 40 anos de carreira. (Divulgação)

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado na segunda-feira (8) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, devido a um quadro de desidratação. A notícia foi confirmada pela família do sertanejo por meio das redes sociais.

A internação foi divulgada pela filha do artista, Jéssica Beatriz, em seus Stories do Instagram. Ela respondeu a perguntas dos seguidores sobre a saúde do pai e compartilhou uma conversa que indicava o motivo da hospitalização.

"Desidratou, mas já está no soro", dizia a mensagem em print publicado por Jéssica. A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o cantor no hospital, fornecendo atualizações sobre o estado de saúde do marido.

Acompanhamento familiar e aguardo por alta

Na manhã desta terça-feira (9), Poliana Rocha publicou uma imagem de "bom dia" diretamente do quarto do hospital. A postagem sugere que o artista ainda permanece internado e não recebeu alta médica até o momento.

O Estadão procurou a assessoria do cantor Leonardo para obter mais informações sobre o seu quadro de saúde. Até o momento, a equipe do artista ainda não forneceu um retorno sobre as solicitações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LEONARDO

DESIDRATAÇÃO

INTERNAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

É DELA!

Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'

Faixa de “Rock Doido” garante reconhecimento nacional; cantora dedica conquista aos artistas do Norte

10.12.25 0h18

eita!

Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha

Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

09.12.25 23h27

É CAMPEÃ!

Thais Sousa chega a Belém com troféu do 'Dança dos Famosos' e é recebida com festa no aeroporto

Coreógrafa paraense desembarcou nesta terça-feira (9) e celebrou vitória na edição comemorativa de 20 anos do quadro do Domingão com Huck

09.12.25 23h02

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda