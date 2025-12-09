Filha de Leonardo atualiza quadro de saúde do pai, internado por desidratação

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado na segunda-feira (8) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, devido a um quadro de desidratação. A notícia foi confirmada pela família do sertanejo por meio das redes sociais.

A internação foi divulgada pela filha do artista, Jéssica Beatriz, em seus Stories do Instagram. Ela respondeu a perguntas dos seguidores sobre a saúde do pai e compartilhou uma conversa que indicava o motivo da hospitalização.

"Desidratou, mas já está no soro", dizia a mensagem em print publicado por Jéssica. A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o cantor no hospital, fornecendo atualizações sobre o estado de saúde do marido.

Acompanhamento familiar e aguardo por alta

Na manhã desta terça-feira (9), Poliana Rocha publicou uma imagem de "bom dia" diretamente do quarto do hospital. A postagem sugere que o artista ainda permanece internado e não recebeu alta médica até o momento.

O Estadão procurou a assessoria do cantor Leonardo para obter mais informações sobre o seu quadro de saúde. Até o momento, a equipe do artista ainda não forneceu um retorno sobre as solicitações.