Quem vai sair do BBB 26? Pesquisas revelam porcentagem de Ana Paula, Brigido e Leandro; veja

Os participantes Ana Paula Renault, Brigido e Leandro são os competidores que estão na berlinda desta semana no Big Brother Brasil 26, mas apenas um deles será o eliminado no programa desta terça-feira (3), apresentado por Tadeu Schmidt. De acordo com uma enquete promovida pelo UOL, Brigido deverá sair da casa mais vigiada do Brasil devido ele estar com mais da metade dos votos neste paredão.

Até o momento, foram contabilizados 173.177 votos e, desse total, Brigido está na frente para ser eliminado com 57,15%. Logo em seguida, está Leandro Boneco em segundo lugar na enquete com 22.09% e a jornalista Ana Paula Renault, considerada uma das favoritas para vencer o reality, com somente 20.57%.

Apesar da maioria das enquetes apontarem a possível eliminação dos participantes do BBB, é importante lembrar que elas não possuem caráter científico e apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa de entretenimento. O resultado oficial será divulgado à noite com base na votação que está sendo realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26.

Como foi realizada a formação do paredão?

A formação do paredão iniciou quando os brothers Babu Santana, Marcelo Alves e Juliano Floss atenderam aos diferentes big fones da casa e tiveram a responsabilidade de colocar alguém no paredão. Em unanimidade rápida, os três decidiram colocar, neste sábado (31), o modelo Jonas Sulzbach por conta de alguns desentendimentos que o participante teve com cada um deles no reality.

Já a líder Maxiane indicou Ana Paula ao paredão, sem a possibilidade de disputar a prova do Bate e Volta, e o pessoal da casa votou em Brigido e Leandro no confessionário. No final da formação, Brigido não poderia também concorrer na prova para se salvar do paredão devido a outra consequência do Big Fone, então fizeram a prova do Bate e Volta apenas Jonas e Leandro, o modelo conseguiu se salvar e o restante continuou no paredão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)