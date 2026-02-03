Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem vai sair do BBB 26? Pesquisas revelam porcentagem de Ana Paula, Brigido e Leandro; veja

A enquete indica que um dos emparedados está apresentando quase 60% dos votos

Victoria Rodrigues
fonte

O resultado da eliminação será divulgado na noite desta terça-feira (3), durante a exibição do BBB 26. (Foto: TV Globo)

Os participantes Ana Paula Renault, Brigido e Leandro são os competidores que estão na berlinda desta semana no Big Brother Brasil 26, mas apenas um deles será o eliminado no programa desta terça-feira (3), apresentado por Tadeu Schmidt. De acordo com uma enquete promovida pelo UOL, Brigido deverá sair da casa mais vigiada do Brasil devido ele estar com mais da metade dos votos neste paredão. 

Até o momento, foram contabilizados 173.177 votos e, desse total, Brigido está na frente para ser eliminado com 57,15%. Logo em seguida, está Leandro Boneco em segundo lugar na enquete com 22.09% e a jornalista Ana Paula Renault, considerada uma das favoritas para vencer o reality, com somente 20.57%. 

Apesar da maioria das enquetes apontarem a possível eliminação dos participantes do BBB, é importante lembrar que elas não possuem caráter científico e apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa de entretenimento. O resultado oficial será divulgado à noite com base na votação que está sendo realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26. 

VEJA MAIS

image Edilson Capetinha cogita deixar o BBB 26 nesta terça, mas desiste: 'Já estava pronto para sair'
Brother desistiu de apertar o Botão da Desistência depois de acordar ao som de músicas de axé e receber o abadá de uma ação promocional

image BBB 26: Jonas Sulzbach é acusado de homofobia em discussão com Juliano Floss

Como foi realizada a formação do paredão? 

A formação do paredão iniciou quando os brothers Babu Santana, Marcelo Alves e Juliano Floss atenderam aos diferentes big fones da casa e tiveram a responsabilidade de colocar alguém no paredão. Em unanimidade rápida, os três decidiram colocar, neste sábado (31), o modelo Jonas Sulzbach por conta de alguns desentendimentos que o participante teve com cada um deles no reality. 

Já a líder Maxiane indicou Ana Paula ao paredão, sem a possibilidade de disputar a prova do Bate e Volta, e o pessoal da casa votou em Brigido e Leandro no confessionário. No final da formação, Brigido não poderia também concorrer na prova para se salvar do paredão devido a outra consequência do Big Fone, então fizeram a prova do Bate e Volta apenas Jonas e Leandro, o modelo conseguiu se salvar e o restante continuou no paredão. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

paredão

ana paula

brigido

leandro
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

BBB26

BBB 26: Edilson Capetinha cogita desistir do reality após desabafo com aliados

03.02.26 8h34

CULTURA

Pará se despede de Heliana Barriga, escritora que ensinou gerações amazônicas a gostar de ler a vida

Aos 75 anos de idade, a autora sofreu uma parada cardíaca nessa segunda (2); velório transcorre no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém

03.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda