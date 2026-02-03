Edilson Capetinha cogita deixar o BBB 26 nesta terça, mas desiste: 'Já estava pronto para sair'

Edilson Capetinha voltou atrás na decisão de deixar o Big Brother Brasil 26 na manhã desta terça-feira, 3. Após uma madrugada marcada por dúvidas, o baiano desistiu de apertar o Botão da Desistência depois de acordar ao som de músicas de axé e receber o abadá de uma ação promocional do programa.

Ao encontrar Edilson na sala, Brigido aconselhou o brother a não desistir. "Caraca, já tava pronto pra sair, mas não abriram não", respondeu o ex-jogador animado com as músicas que estavam tocando na casa.

Horas antes, com Babu Santana e Juliano Floss na sala, aguardando o botão da desistência ser liberado, Edilson pediu que os aliados chamassem Leandro para conversar e se acertar com o brother após a discussão no Sincerão.

"Vou pra casa esfriar a cabeça, se eu te fiz algum mal, me desculpe, não poderia sair daqui sem falar isso. Tamo junto, relaxe!", disse Edilson a Leandro. Surpreso, o brother aceitou as desculpas e abraçou o ex-jogador.

Entenda o que aconteceu

Ainda durante a madrugada, o ex-jogador de futebol conversou com Babu Santana e Juliano Floss sobre a dificuldade de se adaptar à dinâmica do reality. Capetinha afirmou não se sentir confortável com o tipo de convivência exigido pelo jogo e questionou se conseguiria permanecer por quase três meses na competição.

"Eu não aguento. Eu tenho uma história, uma vida bonita pra caramba. Não aguento essa situação de você ficar aqui mexendo os outros. Esse é o jogo, eu sei disso", disse o brother. Em seguida, completou que, apesar de reconhecer o apelo do programa, a experiência não condiz com o que busca neste momento da vida.

Durante a conversa, Edilson também falou sobre sua relação com dinheiro e o prêmio do programa. Segundo ele, questões pessoais pesaram mais do que a possibilidade de ganhar a disputa.

"Dinheiro é maravilhoso, eu tenho vários problemas na minha vida, mas não é tudo. Eu já tive provas concretas de que não é o dinheiro que te deixa mais feliz", afirmou, lembrando que já teve ganhos financeiros superiores ao valor oferecido pelo reality.

Apoio dos aliados

Babu Santana e Juliano Floss disseram que respeitariam a decisão do ex-atleta. Juliano explicou que, após ouvir o colega, percebeu que insistir para que ele permanecesse poderia agravar seu estado emocional.

"Se eu não tivesse entendido do seu coração, eu ia ficar tentando te convencer. Mas você falou uma coisa que eu percebi que isso aqui pode piorar", disse o influenciador.

Pouco depois, Edilson foi ao quarto onde dormia, na parte superior da casa, e arrumou seus pertences. Ele pediu que os amigos finalizassem a mala mais tarde, para não acordar os outros participantes. Já na sala, de frente para o botão, calçou os sapatos, se preparou e confirmou a desistência.

Contexto no jogo

Na noite anterior, segunda-feira, 2, Edilson havia sido apontado pela plateia do Sincerão como um jogador que ainda estava na "arquibancada", expressão usada para definir quem observa mais do que se envolve no jogo. Como consequência, recebeu uma vuvuzela como alerta.