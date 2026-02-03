Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Edilson Capetinha cogita deixar o BBB 26 nesta terça, mas desiste: 'Já estava pronto para sair'

Brother desistiu de apertar o Botão da Desistência depois de acordar ao som de músicas de axé e receber o abadá de uma ação promocional

Estadão Conteúdo
fonte

Edilson Capetinha no BBB 26 (Reprodução / Globo)

Edilson Capetinha voltou atrás na decisão de deixar o Big Brother Brasil 26 na manhã desta terça-feira, 3. Após uma madrugada marcada por dúvidas, o baiano desistiu de apertar o Botão da Desistência depois de acordar ao som de músicas de axé e receber o abadá de uma ação promocional do programa.

Ao encontrar Edilson na sala, Brigido aconselhou o brother a não desistir. "Caraca, já tava pronto pra sair, mas não abriram não", respondeu o ex-jogador animado com as músicas que estavam tocando na casa.

Horas antes, com Babu Santana e Juliano Floss na sala, aguardando o botão da desistência ser liberado, Edilson pediu que os aliados chamassem Leandro para conversar e se acertar com o brother após a discussão no Sincerão.

"Vou pra casa esfriar a cabeça, se eu te fiz algum mal, me desculpe, não poderia sair daqui sem falar isso. Tamo junto, relaxe!", disse Edilson a Leandro. Surpreso, o brother aceitou as desculpas e abraçou o ex-jogador.

Entenda o que aconteceu

Ainda durante a madrugada, o ex-jogador de futebol conversou com Babu Santana e Juliano Floss sobre a dificuldade de se adaptar à dinâmica do reality. Capetinha afirmou não se sentir confortável com o tipo de convivência exigido pelo jogo e questionou se conseguiria permanecer por quase três meses na competição.

"Eu não aguento. Eu tenho uma história, uma vida bonita pra caramba. Não aguento essa situação de você ficar aqui mexendo os outros. Esse é o jogo, eu sei disso", disse o brother. Em seguida, completou que, apesar de reconhecer o apelo do programa, a experiência não condiz com o que busca neste momento da vida.

Durante a conversa, Edilson também falou sobre sua relação com dinheiro e o prêmio do programa. Segundo ele, questões pessoais pesaram mais do que a possibilidade de ganhar a disputa.

"Dinheiro é maravilhoso, eu tenho vários problemas na minha vida, mas não é tudo. Eu já tive provas concretas de que não é o dinheiro que te deixa mais feliz", afirmou, lembrando que já teve ganhos financeiros superiores ao valor oferecido pelo reality.

Apoio dos aliados

Babu Santana e Juliano Floss disseram que respeitariam a decisão do ex-atleta. Juliano explicou que, após ouvir o colega, percebeu que insistir para que ele permanecesse poderia agravar seu estado emocional.

"Se eu não tivesse entendido do seu coração, eu ia ficar tentando te convencer. Mas você falou uma coisa que eu percebi que isso aqui pode piorar", disse o influenciador.

Pouco depois, Edilson foi ao quarto onde dormia, na parte superior da casa, e arrumou seus pertences. Ele pediu que os amigos finalizassem a mala mais tarde, para não acordar os outros participantes. Já na sala, de frente para o botão, calçou os sapatos, se preparou e confirmou a desistência.

Contexto no jogo

Na noite anterior, segunda-feira, 2, Edilson havia sido apontado pela plateia do Sincerão como um jogador que ainda estava na "arquibancada", expressão usada para definir quem observa mais do que se envolve no jogo. Como consequência, recebeu uma vuvuzela como alerta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Edilson Capetinha
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

BBB26

BBB 26: Edilson Capetinha cogita desistir do reality após desabafo com aliados

03.02.26 8h34

CULTURA

Pará se despede de Heliana Barriga, escritora que ensinou gerações amazônicas a gostar de ler a vida

Aos 75 anos de idade, a autora sofreu uma parada cardíaca nessa segunda (2); velório transcorre no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém

03.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda