O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

O Liberal
fonte

BBB 26 entra no Está Com Nada após punições em sisters (Reprodução / Globo)

A casa do BBB 26 entrou oficialmente no Tá Com Nada na manhã desta segunda-feira (2). O estopim para a punição coletiva foi o estouro do Vacilômetro, causado por sucessivas infrações graves. Além de Ana Paula Renault, que perdeu 500 estalecas por ignorar propositalmente o Raio-X e mais 50 por falar sem microfone, a participante Milena também recebeu uma punição gravíssima ao comer um abacaxi do VIP, mesmo estando na Xepa.

Com o acionamento da sirene, todos os mantimentos da casa foram confiscados, deixando os participantes apenas com itens básicos de sobrevivência, uma situação que já era temida desde o domingo, quando Juliano Floss também havia sido penalizado.

A decisão de Ana Paula em não realizar a dinâmica gerou revolta imediata. No Quarto Sonho do Grande Amor, Solange Couto desabafou com Sarah Andrade, classificando a atitude da jornalista como uma "ruindade quadruplicada", argumentando que ela aceitou se prejudicar apenas pelo prazer de atingir os outros.

O participante Leandro Boneco, no entanto, tentou ponderar a situação, sugerindo que a postura da veterana pode não ser maldade, mas sim uma estratégia de jogo. Agora, o clima de tensão aumenta, já que a casa inteira terá que lidar com as restrições alimentares severas por tempo indeterminado.

