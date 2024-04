BBB 24: Beatriz chora após receber punição e colocar casa no 'Tá Com Nada'

Beatriz foi punida pela produção do BBB 24 e chorou na área externa da casa enquanto conversava com os aliados do jogo nesta quinta-feira (04). Após desfilar usando cascas de banana, a sister perdeu 500 estalecas e colocou a casa inteira no "Tá Com Nada".

Durante a conversa com Matteus, Isabelle, Davi e Alane, a ex-vendedora do Brás disse que está com medo de ser eliminada pelo público após receber a punição.

"Já foi avisado uma vez, fez uma vez. Agora da primeira, foi avisado e ainda no ao vivo, não dá para passar mais a mão na cabeça", disse Davi.

Depois de ouvir o baiano, a paulistana deixou claro que está com medo e foi consolada pela cunhã-poranga. "O público está vendo que muitas vezes os erros não são propositais", contou Isabelle.