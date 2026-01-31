Paulo Augusto, expulso do 'BBB 26', agradece apoio de fãs: 'só o começo para mim'

O ex-participante do BBB 26 Paulo Augusto fez sua primeira aparição nas redes sociais após ser expulso do programa na sexta-feira, 30, por agressão. Em vídeo publicado no Instagram, o goiano agradeceu o "apoio e carinho" recebido desde a Casa de Vidro e as "mensagens positivas" do público.

"Tamo junto nessa, é só o começo para mim. Tô muito grato pela oportunidade. Aconteceu o que tinha de acontecer, mas tamo (sic) firme aqui", disse ele.

Na sexta-feira, uma postagem compartilhada pela equipe que administrava o perfil do brother disse que "do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente o que é e a que veio". "Fica a gratidão por ter vivido tudo isso com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA."

Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida até o Big Fone, o que levou à desclassificação.

"As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas", disse a voz do Big Boss ao anunciar a saída do participante do programa. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado."

PA tem 21 anos, é estudante de medicina veterinária e mora com o irmão mais velho em Anápolis (GO). Trabalha ainda como digital influencer com conteúdos relacionados ao agro.