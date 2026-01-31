Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paulo Augusto, expulso do 'BBB 26', agradece apoio de fãs: 'só o começo para mim'

Estadão Conteúdo

O ex-participante do BBB 26 Paulo Augusto fez sua primeira aparição nas redes sociais após ser expulso do programa na sexta-feira, 30, por agressão. Em vídeo publicado no Instagram, o goiano agradeceu o "apoio e carinho" recebido desde a Casa de Vidro e as "mensagens positivas" do público.

"Tamo junto nessa, é só o começo para mim. Tô muito grato pela oportunidade. Aconteceu o que tinha de acontecer, mas tamo (sic) firme aqui", disse ele.

Na sexta-feira, uma postagem compartilhada pela equipe que administrava o perfil do brother disse que "do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente o que é e a que veio". "Fica a gratidão por ter vivido tudo isso com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA."

Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida até o Big Fone, o que levou à desclassificação.

"As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas", disse a voz do Big Boss ao anunciar a saída do participante do programa. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado."

PA tem 21 anos, é estudante de medicina veterinária e mora com o irmão mais velho em Anápolis (GO). Trabalha ainda como digital influencer com conteúdos relacionados ao agro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Paulo Augusto

expulsão

fãs

agradecimento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

31.01.26 12h28

MÚSICA

Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

31.01.26 12h14

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

ATIVIDADE FÍSICA E SHOW

Bell Marques une esporte e folia com corrida matinal e apresentação no Vumbora

Cantor promove a primeira edição da Corrida 100% Você no Portal da Amazônia, combinando esporte com apresentações musicais; e também lidera o bloco de pré-Carnaval no Circuito Mangueirão

31.01.26 8h00

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda