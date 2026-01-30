Capa Jornal Amazônia
Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

Bruna Dias Merabet
fonte

Mestre Catarino é aprovado no curso de Licenciatura em Música pela UEPA (Igor Mota)

Aos 70 anos, Mestre Catarino, fundador do Grupo de Carimbó Oirandé Ara, vive a emoção de ser aprovado no curso de Licenciatura em Música Música pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). De Abaetetuba, nordeste paraense, o mais novo universitário, que é originário indígena da descendência Baeté, escutou seu nome como aprovado nesta sexta-feira (30).

Ao falar sobre a idade que foi aprovado, o Mestre releva o sentimento de que ainda tem muito o que viver: “só 70 aninhos.” A vitalidade e dedicação levaram o Mestre a conclui o ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) e logo em seguida ser aprovado no vestibular. Agora o sentimento é de emoção e gratidão para quem caminhou com ele para o sucesso, incluindo as suas filhas que são professoras.

“Estou muito feliz por ter passado no vestibular. Quando eu estudei foi só a cartilha do ABC e a tabuada há muitos anos e hoje, com a ajuda da minha família e das minhas filhas, passei no ensino médio e agora do vestibular. Desejo que todo mundo faça o que eu fiz, na verdade até melhor, porque nada é impossível”, disse Mestre Catarino, instrumentista autodidata.

“A idade não conta. Nós estamos preparados para isso. Eu sempre falo: se você quer fazer faça, não fique triste se não der certo, faça de novo. Não desista nunca”, acrescenta.

Mestre Catarino, tem um trabalho único no universo do carimbó, desde 1968 ele trilha a sua caminhada musical. Ele canta suas músicas na linguagem dos povos originários. Ele usa a língua Tupi-Guarani no seu trabalho, incluindo gravações e apresentações.

“Sou instrumentista autodidata. Toco banjo, cavaco, violão, flauta e tambor, mas também fabrico instrumentos. Faço maraca, banjo, violão, cavaco, dentre outros.  E sempre me falaram que por eu ser instrumentista autodidata, eu ia passar. No dia da prova eu fiz uma música, o professor me perguntou se eu o que eu fazia, disse que eu era músico de carimbó e ele me pediu para tocar. Toquei a ‘Dança do Jacaré’ e tirei 10”, explica o Mestre.

