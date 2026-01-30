Riquelme pedagogo e CR7 engenheiro: veja os nomes de calouros 'boleiros' da Uepa

A manhã desta sexta-feira (30) foi de festa para centenas de calouros da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que tiveram os nomes divulgados no listão do Processo Seletivo 2026 da universidade. Entre muitos 'João' e 'Maria', alguns outros nomes bem conhecidos dos apaixonados por futebol.

O ex-meia argentino Riquelme segue como tendência nas universidades paraenses, assim como nos últimos anos. Papais e mamães batizaram 4 novos estudantes da Uepa com o mesmo nome do craque do Boca Juniors, com Juan Riquelme Correa Ribeiro (Educação Física), Riquelme Henrique Pinto de Campos (Física), Riquelme Carneiro da Silva (Pedagogia) e Riquelme das Chagas Silveira (Letras).

Outro ex-jogador argentino que também foi reconhecido é o do atual técnico Atlético de Madrid, 'Simeone'. A homenagem ao ex-volante da seleção hermana vem de Simeone Lima Ferreira, aprovado em Educação Física.

Por falar em argentino, Lionel Messi (ainda) não aparece entre calouros paraenses em 2026, mas o nome do 'rival', do português Cristiano Ronaldo, sentará nos bancos adamêmicos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, com Cristiano Ronaldo da Silva Baía.

Na tarde desta sexta, a UFPA divulgará os seus novos calouros, com mais nomes de alunos aprovados em referência a ídolos do esporte.