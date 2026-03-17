Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês, diz Governo do Pará

A via se tornará segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário, além da BR-316

Cira Pinheiro e Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a Avenida Liberdade. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês de março, segundo o governo do estado. Atualmente, 97% das obras já estão concluídas. Paralelamente, a alça viária também passa por duplicação, no trecho que vai da BR-316 até o km 3, já no início da própria Avenida Liberdade — o que deve melhorar bastante o fluxo de veículos na região.

O governador Helder Barbalho disse que a via passa a ser a segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário. “Hoje todos que adentram na capital necessitar da BR-316. (...) Neste momento, nós temos mil profissionais trabalhando, 97% das obras conclusas. Estamos focados em quatro pontos que necessitaram de um reforço e um esforço estrutural ao longo dos 14 km por conta das chuvas”, disse ele.

Ainda de acordo com Barbalho, a pavimentação da Liberdade está em fase de conclusão, o que representa o término do trabalho de pavimentação dos 14 quilômetros, desde a Alça Viária até a Avenida Perimetral. Além disso, o governador também anunciou que terão obras de arte espalhadas nas pontes de concreto.

“Estamos na fase de conclusão dos muros e cercamento para permitir que não hajam ocupações indevidas às margens da rodovia, como também evitando com que a fauna que dialogo com nesta região possa adentrar para a via”, comentou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o projeto cumpre as mais de 50 condicionantes da licença ambiental. Entre elas, estão medidas de preservação da fauna, da flora e do habitat de comunidades tradicionais, incluindo quilombolas. Ele também ressaltou que, para facilitar o acesso à nova via, a Alça Viária está sendo duplicada até o quilômetro três.

“Além dos 14 quilômetros da Avenida Liberdade e dos trevos de intercessão, tanto na Alça Viária quanto na Perimetral, então estamos fazendo rotatórias nesses pontos para que as pessoas possam acessar e sair por esses dois locais. Na Alça Viária, temos três quilômetros que estão sendo duplicados para haver uma concordância de trânsito entre os veículos que saem da Avenida Liberdade com destino à BR-316 e vice-versa”, disse.

Com relação ao solo da via, o secretário destacou que existe um monitoramento geotécnico realizado 24 horas por dia para avaliação. “Importante ressaltar que, dos 14 km, 10 km foram feitos sobre solo encharcado, o que faz com que nós tenhamos que trabalhar com engenharia moderna de monitoramento geotécnico, bem como de estaqueamento, para garantir o agregado de material para que não tenha fuga dele e, consequentemente, não haja problema para a rodovia”, detalhou.   

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

avenida liberdade

deve ser entregue

ainda neste mês

governo do pará

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HOMILIA

Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Padre Claudio Pighin reflete sobre como a fé permite enxergar além do mundo material e revela a misericórdia divina diante das limitações humanas

14.03.26 12h19

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

MAIS LIDAS EM BELÉM

SAÚDE

Belém está entre cidades em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, alerta Fiocruz

O levantamento aponta que o Pará integra o grupo de estados com nível de atividade considerado de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas analisadas

16.03.26 11h40

RESGATE

Boto-cor-de-rosa é resgatado após encalhar em canal do bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense

17.03.26 9h09

TEMPORAL

Chuva gera alagamentos na tarde desta segunda-feira (16) em Belém

Dentre os pontos alagados estavam na Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Perebebui e Alferes Costas, no bairro do Marco

16.03.26 16h40

Resgate

Boto-cor-de-rosa é encontrado encalhado em canal no bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água devido às fortes chuvas

17.03.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda