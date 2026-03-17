Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês, diz Governo do Pará

A Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês de março, segundo o governo do estado. Atualmente, 97% das obras já estão concluídas. Paralelamente, a alça viária também passa por duplicação, no trecho que vai da BR-316 até o km 3, já no início da própria Avenida Liberdade — o que deve melhorar bastante o fluxo de veículos na região.

O governador Helder Barbalho disse que a via passa a ser a segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário. “Hoje todos que adentram na capital necessitar da BR-316. (...) Neste momento, nós temos mil profissionais trabalhando, 97% das obras conclusas. Estamos focados em quatro pontos que necessitaram de um reforço e um esforço estrutural ao longo dos 14 km por conta das chuvas”, disse ele.

Ainda de acordo com Barbalho, a pavimentação da Liberdade está em fase de conclusão, o que representa o término do trabalho de pavimentação dos 14 quilômetros, desde a Alça Viária até a Avenida Perimetral. Além disso, o governador também anunciou que terão obras de arte espalhadas nas pontes de concreto.

“Estamos na fase de conclusão dos muros e cercamento para permitir que não hajam ocupações indevidas às margens da rodovia, como também evitando com que a fauna que dialogo com nesta região possa adentrar para a via”, comentou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o projeto cumpre as mais de 50 condicionantes da licença ambiental. Entre elas, estão medidas de preservação da fauna, da flora e do habitat de comunidades tradicionais, incluindo quilombolas. Ele também ressaltou que, para facilitar o acesso à nova via, a Alça Viária está sendo duplicada até o quilômetro três.

“Além dos 14 quilômetros da Avenida Liberdade e dos trevos de intercessão, tanto na Alça Viária quanto na Perimetral, então estamos fazendo rotatórias nesses pontos para que as pessoas possam acessar e sair por esses dois locais. Na Alça Viária, temos três quilômetros que estão sendo duplicados para haver uma concordância de trânsito entre os veículos que saem da Avenida Liberdade com destino à BR-316 e vice-versa”, disse.

Com relação ao solo da via, o secretário destacou que existe um monitoramento geotécnico realizado 24 horas por dia para avaliação. “Importante ressaltar que, dos 14 km, 10 km foram feitos sobre solo encharcado, o que faz com que nós tenhamos que trabalhar com engenharia moderna de monitoramento geotécnico, bem como de estaqueamento, para garantir o agregado de material para que não tenha fuga dele e, consequentemente, não haja problema para a rodovia”, detalhou.