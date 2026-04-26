Ônibus pega fogo no dia em que passagens são gratuitas em Belém; veja imagens

O incêndio que destruiu completamente um ônibus na tarde deste domingo (26/04), nas proximidades da Praça da República, no centro de Belém, teria começado com um problema elétrico, segundo relatos de testemunhas que presenciaram o momento em que as chamas se intensificaram.

(Foto: Thiago Gomes)

O comerciante Manoel Sena, de 45 anos, estava próximo ao local acompanhado do sobrinho, Anthony Sena, e contou como tudo aconteceu. De acordo com ele, o motorista percebeu o problema ainda no início e tentou agir rapidamente para evitar que o fogo se alastrasse.

(Foto: Thiago Gomes)

“Primeiramente, ele parou o busão, aí depois ele saiu já com o extintor. Tinha três pessoas apenas. Desceram e foram tentar conter o fogo. Não era fogo ainda, era só curto-circuito no ônibus”, relatou.

Apesar da tentativa inicial, o problema se agravou em questão de minutos. Manoel conta que, ao se aproximar, ouviu do próprio motorista que a situação estava saindo do controle.

(Foto: Thiago Gomes)

“Quando eu cheguei lá, ele disse: ‘mano, trancou aqui o ônibus, esquentou o motor e tá pegando fogo’. Ele pegou o extintor e não conseguiu apagar o incêndio”, afirmou.

Ônibus em Belém destruído pelo fogo. Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes

Segundo o comerciante, o momento crítico ocorreu quando o fogo entrou em contato com o óleo do veículo, acelerando drasticamente a propagação das chamas.

“Quando pingou três gotas de óleo com fogo, foi na hora que já não dava mais. Começou pesado mesmo o fogo”, disse.

Em poucos minutos, o ônibus foi completamente consumido. “Foi muito rápido. Em dois, três minutos o ônibus pegou fogo totalmente, tipo explosão. Não teve como a gente fazer nada”, completou Manoel.

Apesar da intensidade do incêndio e da grande quantidade de fumaça, que podia ser vista a quilômetros de distância, não houve registro de feridos.

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O caso chamou mais atenção por ter ocorrido em um dia em que a passagem de ônibus na capital paraense estava gratuita para a população.