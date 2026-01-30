Listão Uepa 2026: aprovado em Música desistiu de Engenharia Química para viver sonho
Gustavo Coelho comemora o resultado do vestibular ao lado da mãe, Ana França
O vestibulando Gustavo Coelho, de 21 anos, foi aprovado em Licenciatura em Música na Universidade do Estado do Pará (Uepa) e, agora, vai viver um sonho. Gustavo cursava Engenharia Química na Universidade Federal do Pará (UFPA), mas desistiu do curso pela paixão por lecionar. A Uepa divulga o listão 2026 nessa sexta-feira (30).
VEJA MAIS
“Eu desisti para seguir meu sonho de ser professor de Música”, afirmou o aprovado. Em entrevista para O Liberal, Gustavo contou que fazia aulas de Música e se preparou para o vestibular em casa. Ele comemorou ao lado da mãe, a engenheira Ana França.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA