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Corpo de Bombeiros resgata sucuri de mais de dois metros na porta de casa em Barcarena

O encontro do animal assustou os moradores do local, que registraram em vídeo a cobra e o momento do resgate dela

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a cobra localizada na porta de uma residência de Barcarena. (Foto: Reprodução | Instagram | @thasmalcherri_)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) resgatou uma sucuri de mais de dois metros da frente de uma casa na manhã desta segunda-feira (16/3) na rua Olímpio Rodrigues, entre as avenidas Magalhães Barata e Matriz, no centro de Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB). O encontro do animal assustou os moradores do local, que registraram em vídeo a cobra e o momento do resgate dela.

A influenciadora Thamielly Malcher compartilhou em seu perfil no Instagram vídeos da porta da residência onde mora com a visita inusitada. “Acordamos com essa surpresa na frente de casa. Segunda-feira sempre difícil, né?”, disse ela sobre o réptil.

image A imagem em destaque mostra militares do Corpo de Bombeiros e uma médica veterinária que avaliou o animal. (Foto: Divulgação | Semade)

Segundo Thamielly, a sucuri tentou entrar no imóvel, o que acabou desesperando as crianças que vivem na casa e iam sair para a escola. “A gente acha que ela veio do esgoto. O buraco na calçada aqui da frente é bem grande e não tem proteção nenhuma. Então, a gente acha que foi assim que ela veio para por aqui”, comentou. 

Em nota, a Prefeitura de Barcarena disse que, no mesmo dia, houve o resgate de uma cascavel na comunidade Nova Vida, que fica na PA-481. “Após o resgate seguro dos animais pelos bombeiros, a SEMADE foi acionada para realizar a avaliação veterinária, verificando as condições de saúde dos indivíduos. Após a análise técnica, foi realizada a soltura dos animais em área adequada ao seu habitat natural, garantindo o bem-estar das espécies e a segurança da população”, disse.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade) reforçou que animais silvestres desempenham papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e orienta que, ao encontrar qualquer espécie dessa natureza em área urbana, a população não tente capturar ou ferir o animal, devendo acionar imediatamente os órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros. “A ação demonstra a importância da integração entre as instituições e da participação da comunidade para a proteção da fauna e a preservação da biodiversidade no município”, comunicou.

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