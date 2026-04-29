'História de pescador'? MC Daniel e Lia Mendonça 'pescam' filhote em ilha no Pará

O cantor MC Daniel e a influenciadora Lia Mendonça estão fazendo uma expedição pelo interior do Pará e a parada desta quarta-feira (29) foi nas deslumbrantes ilhas paraenses. Nos stories publicados no Instagram do artista, os dois apareceram em um vídeo tentando subir um peixe filhote grande, que é conhecido como uma das iguarias mais nobres e apreciadas da região norte, em uma rampa estreita de palafitas.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas elogiaram a coragem de MC Daniel e Lia ao pescarem o peixe gigante. "Gente, acho tudo o MC Daniel se permitir viver todas essas experiências únicas! A vida é movimento!", escreveu uma pessoa. "Esse conteúdo tá melhor que o Big Brother", brincou outro seguidor. "Seja bem vindo @mcdaniell no nosso Pará, os peixes são desse tamanho, mais um pescador", desejou uma terceira.

Outras pessoas, no entanto, questionaram a 'pesca', destacando que o peixe já estava morto e, portanto, não foi pescado por eles. Outros também citaram que a motivação de Daniel para estar no Pará não seria necessariamente cultural, mas de outra ordem...

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Aproximação entre MC Daniel e Lia Mendonça

A aproximação entre MC Daniel e influenciadora Lia Mendonça iniciou após ele assistir a um vídeo em que a paraense mostrava sua rotina na região tirando escamas de peixes e subindo em açaizeiros. Na época em que o cantor assistiu aos conteúdos da jovem, MC Daniel escreveu em seu direct: “Quero fazer isso”. Em seguida, Lia perguntou se ele viria mesmo e ele confirmou que sim, desembarcando nesta terça (28) em Belém.

Desde que chegou a capital paraense, a presença do cantor começou a chamar a atenção de fãs e internautas, principalmente após a repercussão das interações com Lia Mendonça. Sempre acompanhado da influenciadora paraense, o cantor também já foi visto dançando ritmos regionais, como brega e carimbó, e na casa do influenciador Armando Netto, acompanhado de outros criadores de conteúdo do Pará.

Agora, além das expedições para conhecer a cultura paraense pelo interior do estado com a influenciadora paraense, Mc Daniel também terá outra agenda nesta quarta-feira (29) com a cantora Manu Bahtidão. O artista deve participar do projeto “Paredão da Bahtidão” da cantora paraense, em que a gravação está prevista para acontecer com grande estrutura, música inédita e um setlist especial em Salinópolis.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)