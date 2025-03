Perdeu, furtaram ou roubaram seu celular? Saiba o que fazer

Durante o Carnaval, muitos foliões ficam preocupados com a segurança de seus celulares, especialmente devido às grandes multidões e ao risco de perdas ou furtos. Para reduzir as chances de prejuízos e aumentar as possibilidades de recuperar o aparelho em caso de incidente, é importante adotar medidas preventivas e estar preparado para agir rapidamente se necessário.

Prevenção

A proteção dos dados pessoais é essencial. Para isso, é recomendado a criação de senhas fortes e a utilização da autenticação de dois fatores em aplicativos sensíveis, como os bancários. Para a delegada Fernanda Maués, titular da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis da Polícia Civil, evitar salvar senhas ou permitir logins automáticos, também podem facilitar o acesso indesejado aos seus dados.

“Em algumas situações, o cidadão costuma configurar os acessos de dados e senhas de forma automática para facilitar seu dia-a-dia. Mas quando tem perde o celular tem as contas acessadas sem seu consentimento”, alerta.

VEJA MAIS

Ainda segundo Fernanda Maués, a utilização de senhas fortes e cadastros de biometrias aumentam a proteção. "Recomendamos a criação de senhas fortes com combinações de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Adicionalmente, podemos habilitar a autenticação biométrica, como impressão digital ou reconhecimento facial”, acrescentou.

Celular Seguro

A ferramenta criada pelo Governo Federal bloqueia aparelhos roubados e acessos a contas de bancos e serviços de forma instantânea. O aplicativo também pode ser acessado por meio do portal Gov.br, ela funciona como uma espécie de "botão de segurança" para casos de roubos ou furtos e seu acionamento deve bloquear em até dez minutos os aplicativos de redes bancárias.

Alerta Celular

Cadastro no 'Alerta Celular', serviço desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) como suporte à Polícia Civil, também ajuda na recuperação de aparelhos em caso de roubos e furtos. Por meio dele é possível consultar e inibir a comercialização de celulares que estão em situação de alerta. O cidadão entra no sistema em alertacelular.pa.gov.br e realiza o cadastro. Este cadastro contém informações pessoais como nome, e-mail, CPF, RG, telefone alternativo, etc.

Outro ponto importante é evitar manusear o celular em locais de grande aglomeração.

Adotar essas medidas de segurança pode fazer toda a diferença durante o Carnaval, permitindo que todos aproveitem as programações com mais tranquilidade. Em caso de perda, furto ou roubo, a orientação é procurar atendimento policial.

Registro de Ocorrência

Em casos de perda, furto ou roubo, a vítima pode ir na delegacia mais próxima ou utilizar a Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.pa.gov.br) para registrar o B.O, informando detalhes como número do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), marca, modelo e cor do aparelho.

Segundo a delegada, esse procedimento é fundamental, pois oficializa a perda, ou o crime de furto, ou roubo, permitindo o início das investigações.

“Para garantir que o registro da ocorrência de um aparelho perdido ou roubado seja feito de forma eficaz, o cidadão deve levar a nota fiscal ou a caixa do aparelho, informar a identificação IMEI e fornecer um número de contato atualizado”, enfatizou.

Ainda segundo Fernanda Maués, as medidas aumentam as chances de recuperar um celular perdido ou furtado. “Com a colaboração da população as autoridades conseguem atuam com mais efetividade e em muitos casos restituir o aparelho”, concluiu.