Como ativar o Pix por aproximação no celular? veja o passo a passo

A partir desta sexta-feira (28/02), véspera do Carnaval, o Banco Central (BC) libera a funcionalidade do Pix por aproximação. A novidade promete facilitar pagamentos instantâneos, permitindo que consumidores utilizem seus celulares da mesma forma que cartões contactless.

Como vai funcionar o Pix por aproximação?

O Pix por aproximação permite que o usuário adicione o método de pagamento a carteiras digitais, possibilitando compras apenas encostando o celular na maquininha, assim como no débito e crédito. Além disso, transações online poderão ser finalizadas com um clique, eliminando a necessidade de QR Code ou do Pix Copia e Cola.

A funcionalidade estará disponível inicialmente pelo Google Pay, um sistema de iniciação de pagamentos que agrega contas bancárias cadastradas. No entanto, para que o pagamento seja processado, a maquininha de cartão precisa estar habilitada para esse tipo de operação.

Como ativar o Pix por aproximação no celular?

Para utilizar a funcionalidade via Google Pay, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Google Pay e selecione “Adicionar à Carteira”;

Escolha a opção “Pix”;

Passe pelo processo de verificação de identidade para garantir segurança;

Selecione o banco desejado e faça login;

Complete as informações solicitadas para concluir a vinculação da conta.

Os testes já vinham sendo realizados por diversas instituições financeiras, como C6 Bank, PicPay, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Além disso, 11 operadoras de maquininhas também firmaram parceria com o Google Pay para oferecer suporte à nova funcionalidade, incluindo Cielo, Getnet, Pagbank, Stone, Sumup, Fiserv, Safra Pay, Sicredi, Azulzinha, Mercado Pago e Bin.

Quando o Pix por aproximação vai ficar disponível para iPhone?

Atualmente, o Pix por aproximação só está disponível no Google Pay, apenas para celulares com sistema Android, sem previsão de lançamento para dispositivos Apple Pay (iOS) e Samsung Pay.

O Pix por aproximação é seguro?

O sistema exige que o celular tenha NFC ativado para realizar pagamentos por aproximação. O valor máximo permitido por operação será de R$ 500, podendo ser reduzido ou ajustado conforme preferência do usuário.

Além disso, cada transação exigirá autenticação via biometria, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança, garantindo uma camada extra de proteção.