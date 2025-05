Pé-de-Meia 'Licenciaturas' inicia pagamento hoje (7); nenhum aluno do Pará é selecionado

O Ministério da Educação (MEC) começa a pagar, nesta quarta-feira (7), as primeiras bolsas do programa Pé-de-Meia 'Licenciaturas', voltado à formação de novos professores. Mais de R$ 7,2 milhões estão sendo destinados a 4.050 estudantes regularmente matriculados no primeiro semestre de cursos presenciais de licenciatura. Apesar do avanço, nenhum estudante do Pará foi selecionado na primeira chamada, assim como Rondônia. A região Norte teve 170 alunos contemplados, sendo 58 no Amazonas, 53 em Roraima, 31 no Acre e 28 no Tocantins. Confira a lista de selecionados.

Do total de estudantes que começam a receber o benefício, cerca de 1.200 que já possuem conta no Banco do Brasil terão os valores disponíveis ainda nesta quarta. Os demais, aproximadamente 2.800 bolsistas sem vínculo anterior com o banco, poderão acessar os recursos a partir de quinta-feira, 8 de maio, por meio da abertura automática de uma Poupança Social.

O Pé-de-Meia Licenciaturas atende estudantes que ingressaram em cursos de licenciatura presencial via Sisu, Prouni ou Fies, com nota igual ou superior a 650 no Enem 2024. O benefício mensal é de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados e R$ 350 são depositados em uma poupança vinculada. Os pagamentos mensais ocorrem até o quinto dia útil de cada mês, desde que os estudantes estejam com o cadastro ativo no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da Capes e com o termo de compromisso assinado.

Como ativar a conta da bolsa

Para quem não tem conta ativa no Banco do Brasil, o aplicativo da instituição pode ser usado para ativar a Poupança Social. O estudante deve informar o CPF, atualizar os dados e enviar uma foto de um documento com imagem. Menores de idade devem comparecer presencialmente a uma agência, acompanhados de representante legal, com documentos pessoais.

Caso a bolsa não tenha sido implantada até o fechamento da folha de pagamento de maio, o valor será incluído na folha seguinte (junho/2025) ou por meio de pagamento complementar, com possibilidade de retroatividade. Em caso de dúvidas, os estudantes devem buscar o profissional responsável pelo programa na instituição de ensino.

Mais Professores para o Brasil

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos pilares do programa Mais Professores para o Brasil, criado pelo Decreto nº 12.358/2025. A iniciativa tem como meta atender 2,3 milhões de docentes em todo o país, oferecendo incentivos financeiros, formação continuada e valorização da carreira docente. Além do Pé-de-Meia, o programa inclui a Bolsa Mais Professores, a Prova Nacional Docente, o Portal de Formação e ações integradas com bancos públicos e outros ministérios.