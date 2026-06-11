Jovens viralizam ao praticar wakeboard improvisado em rio no Marajó

Dois jovens moradores da região do Marajó chamaram atenção nas redes sociais ao transformar um rio local em um cenário improvisado para a prática de esportes radicais. O caso viralizou pela criatividade e pela adaptação inspirada no wakeboard, modalidade aquática tradicionalmente praticada com o auxílio de embarcações motorizadas.

Em um vídeo publicado na internet, os amigos aparecem deslizando sobre as águas em alta velocidade, cada um sobre uma prancha presa aos pés, enquanto são puxados por duas embarcações do tipo rabeta, bastante comuns na rotina ribeirinha da região.

A cena foi registrada na comunidade de Serraria Pequena, no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, no Pará. O local acabou se tornando uma espécie de “pista” improvisada para a brincadeira, que rapidamente ganhou repercussão.

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O wakeboard é um esporte aquático em que o praticante se mantém em pé sobre uma prancha presa aos pés, sendo puxado por uma lancha ou sistema de cabos. No registro feito em Afuá, a modalidade foi adaptada à realidade local, utilizando embarcações tradicionais da região para criar uma versão improvisada da prática esportiva. A gravação repercutiu nas redes sociais e chamou atenção pela combinação de lazer no rio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)