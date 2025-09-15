VÍDEO: DJ do Rubi viraliza ao chegar de rabeta em show sobre balsa em Bujaru

Um momento inusitado marcou a tradicional festa Açaí Jet, em Bujaru, nordeste do Pará, no último sábado (13/9). O DJ Jean Apollo, da aparelhagem Rubi – A Nave do Som, surpreendeu o público ao chegar de rabeta, direto pelas águas do rio, para fazer o show que aconteceria em cima de uma balsa ancorada no Cais de Arrimo. A cena viralizou nas redes sociais.

Antes da chegada triunfal, a população assista à apresentação do DJ Darlan, que manteve o público animado enquanto a balsa com a estrutura da aparelhagem flutuava no rio, à espera do DJ Jean.

Em um post bem-humorado, um membro da equipe da aparelhagem fez referência ao aguardado show de Mariah Carey, que se apresentará no Amazônia Live – Hoje e Sempre, no dia 17 de setembro, em cima de um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém. “Mariah Carey, me desculpe… mas o show sobre as águas mais aguardado é esse”, brincou