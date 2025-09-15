Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: DJ do Rubi viraliza ao chegar de rabeta em show sobre balsa em Bujaru

Entrada triunfal de DJ Jean Apollo, da aparelhagem Rubi, movimentou o Cais de Arrimo no último sábado (13/9)

Hannah Franco
fonte

Vídeo de DJ chegando de rabeta em show do Rubi viraliza nas redes sociais. (Reprodução/Instagram)

Um momento inusitado marcou a tradicional festa Açaí Jet, em Bujaru, nordeste do Pará, no último sábado (13/9). O DJ Jean Apollo, da aparelhagem Rubi – A Nave do Som, surpreendeu o público ao chegar de rabeta, direto pelas águas do rio, para fazer o show que aconteceria em cima de uma balsa ancorada no Cais de Arrimo. A cena viralizou nas redes sociais.

Antes da chegada triunfal, a população assista à apresentação do DJ Darlan, que manteve o público animado enquanto a balsa com a estrutura da aparelhagem flutuava no rio, à espera do DJ Jean.

VEJA MAIS

image "Essa voz acelerada dos Djs virou tendência por causa da microfonia", conta Dj Gigio Boy do Rubi
O episódio fica disponível nesta terça-feira (12), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal

image Bebê 'canta' grito da aparelhagem Carabao e viraliza nas redes; vídeo
Conta oficial da aparelhagem e DJs compartilharam o vídeo nas redes sociais

Em um post bem-humorado, um membro da equipe da aparelhagem fez referência ao aguardado show de Mariah Carey, que se apresentará no Amazônia Live – Hoje e Sempre, no dia 17 de setembro, em cima de um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém. “Mariah Carey, me desculpe… mas o show sobre as águas mais aguardado é esse”, brincou

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aparelhagem rubi

dj jean apollo

Viralizou

Bujaru
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

AMIZADE

Casada com Bruno Gagliasso, Gio Ewbank recebe beijão de amigo: 'Maldade está nos olhos de quem vê'

Apresentadora recebeu declaração afetuosa de Léo Fuchs nas redes sociais

15.09.25 19h41

THE TOWN

VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'

Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional

15.09.25 9h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda