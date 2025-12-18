Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
Single 'Chegança' celebra 13 anos da revoada musical de Isadora Títto e Renato Torres

Lançamento está programado para esta sexta (19) pelo selo carioca Labidad Music

Eduardo Rocha
fonte

Isadora Títto e Renato Torres: parceria musical que cruza o Brasil e é celebrada com o single 'Chegança' (Foto: Leonil Jr.)

A cantora paulistana Isadora Títto (Atibaia-SP) e o cantor e compositor paraense Renato Torres celebram 13 anos de voo do projeto sonoro deles, o duo Pé de Pássaro, com o lançamento do single "Chegança" nesta sexta-feira (19) pelo selo carioca Labidad Music. Esses 13 anos foram completados em novembro último e marca as revoadas dos dois artistas entre o Norte e o Sudeste do Brasil. Além de suas cidades de origem, o projeto envolveu outros núcleos do país, como Rio de Janeiro, Viçosa, Joanópolis, Belo Horizonte, Piracaia, São Luiz do Paraitinga, Itanhaém, Franco da Rocha e Igaratá. É uma trajetória pontuada por apresentações e mais dois álbuns e cinco singles.

Como relatam Renato e Isadora, trata-se de um trabalho que se consolida sob o signo do “quatro que vem do treze”, numerologia que diz bastante sobre uma estrutura que, contra todas as expectativas, e enfrentando desafios enormes da distância geográfica, se enraizou frondosa num imenso Sabiazeiro – árvore-símbolo do projeto poético-musical da dupla. 

"Chegança'

O single "Chegança" foi gravado em 2014 no Mountain Studio em Atibaia, com produção de Raul Sucena, e estava num fundo de gaveta. A chegança é um gesto arquetípico das manifestações da cultura popular pelo Brasil adentro – pois vem mesmo dos interiores, da gente simples e brincante que movimenta bois,
catiras, congados e outras festas populares, onde chegar se anuncia, se brinca, se canta. 

Essa atmosfera da cultura popular sempre esteve no centro de interesse do duo. E em “Chegança” imprime ares instrumentais que se equilibram entre as pulsões sonoras da capital e do interior, evidentes no contrabaixo do pernambucano Zazá Amorim, na guitarra do paulistano Paulinho Paes e na bateria do também paulistano Marcelo Alves. A essa base instrumental se somam as vozes de Isadora e Renato, e o violão deste último. É uma viagem melódica onde as vozes desenham paisagens por onde o Pé de Pássaro viaja, e de onde nascem suas canções.
O sexto single do Pé de Pássaro chega às plataformas 11 anos após ter sido gravado, num formato pouco usual para quem está acostumado à sonoridade mais acústica e percussiva do duo. Isadora e Renato decidiram lançá-lo para demarcar estas transformações, e também dar de presente aos ouvintes de seu trabalho uma visada de quando ainda pesquisavam como poderia ser sua música. 

Voos

Isadora Títto conta que a parceria com Renato Torres se deu a partir das redes sociais: Renato encontrou um escrito dela nas redes, leu e gostou do conteúdo. Então, fez uma canção. Como diz Isadora, ele "encontrou minha garrafinha lançada em alto mar, nas águas que são as redes sociais". "É alguém que abriu a garrafa com uma carta, e a canção fala do mar, então gosto de pensar nessa imagem. A parceria nasce do 'sim', nasce do encontro e as canções são o testemunho de que apesar da distância podemos criar pontes de afeto que nos tragam sempre pra perto", diz.

Pé de Pássaro, título do projeto dos dois, sugere a necessidade de se ter raízes bem plantadas (na fisicalidade dos pés e para manifestar as ancestralidade) para alcançar as alturas como faz a ave. Isadora Títto e Renato Torres têm perto de 50 canções compostas, dois álbuns, seis singles, um site com todas as canções já gravadas em partituras e também contando a história deles desde 2012, além da página "Voos virtuais" sobre momentos da trajetória musical deles.

"Outro ponto que eu gosto muito é o fato do trabalho do Pé de Pássaro sempre ter dialogado com o patrimônio cultural, desde shows até canções criadas especificamente para ajudar no impedimento de desapropriações indevidas a prédios tombados e que hoje estão reabertos até a conexão com o patrimônio natural que tanto cantamos em nossas composições e cujo último projeto (um edital aprovado pelo Estado de SP, o ProAC) viajamos por seis cidades do interior paulista levando os nossos voos (como denominamos nossas apresentações) e também uma oficina por parques e matas urbanas com ornitólogos para avistar aves e conhecer melhor as espécies de cada local", relata Isadora. 

Sobre "Chegança", Isadora conta que é uma música singular do trabalho deles, por ser praticamente instrumental. "Você começa a ouvir e ela te convida a viajar, tem uma temperatura quente, foi feita nesse período, em um verão da década passada, e carrega na melodia essas paisagens que nos cercam durante as viagens que realizamos. Renato escreveu uma estrofe final com versos que resumem muito bem essa trajetória". 

Sobre a gravação, "é algo praticamente inédito pois gravamos juntos. Na maior parte do tempo, gravamos separados, eu aqui em Atibaia ou em São Paulo e Renato em Belém". "Chegança' é uma música que gravamos juntos e com músicos que moravam aqui (Atibaia e São Paulo)". A música tem essa temperatura, do encontro, da viagem, da amizade e da vontade", arremata Isadora Títto.

 

 

