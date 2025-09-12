CREA-PA fiscaliza palco flutuante do ‘Amazônia Live’ antes de show de Mariah Carey
A presidente do Conselho, Adriana Falconeri, mostrou em um vídeo compartilhado nas redes sociais a vistoria das estruturas do palco flutuante em formato de Vitória-Régia
Faltando poucos dias para o espetáculo “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, realizado em parceria pelo Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), Adriana Falconeri, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a vistoria da estrutura do palco flutuante, que tem formato de Vitória-Régia. O evento será realizado no próximo dia 17 de setembro, nas águas do Rio Guamá, e contará com apresentações da cantora internacional Mariah Carey e das artistas paraenses Gaby Amarantos, Joelma, Zaynara e Dona Onete.
No vídeo, Adriana aparece andando pelo palco flutuante e explicou que a vistoria foi realizada para assegurar que o palco estivesse dentro das normas de segurança e engenharia. “Mariah amiga, fica tranquila que o CREA já fez o backing vocal da segurança. Tá tudo seguro, a engenharia já garantiu”, iniciou com bom humor.
Ela ressaltou a importância do trabalho das equipes, afirmando que, apesar de invisível, é essencial para o evento.
Na legenda da publicação, ainda foi destacado que a fiscalização envolveu diferentes áreas da engenharia para garantir a segurança de artistas, público e profissionais. “Antes da magia acontecer no palco flutuante, tem muito trabalho sério das engenharias envolvido! Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Naval e de Segurança do Trabalho: todas atuando lado a lado para que esse grande espetáculo aconteça com qualidade e responsabilidade”, escreveu.
A presidente do CREA-PA informou que o espaço terá capacidade para 700 pessoas e que todas as medidas de segurança foram aplicadas antes do show.
