Faltam 7 dias para Mariah Carey subir ao palco no rio Guamá do projeto Amazônia Live

Segundo a organização do movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre, está quase tudo pronto para o especial de TV que, daqui a uma semana, Rock in Rio e The Town realizarão trazendo a estrela pop internacional, Mariah Carey, para um espetáculo na região amazônica.

VEJA MAIS

A artista vai se apresentar em um palco flutuante, no formato de vitória-régia, que se integrará ao cenário do entardecer na região das ilhas de Belém.

O espetáculo também vai reunir quatro gerações da música paraense com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O objetivo da organização é chamar atenção para a necessidade de manter a floresta em pé, por meio da proteção de seus povos originários, e contribuir para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

Amazônia Live – Hoje e Sempre é um movimento de Rock in Rio e The Town, com patrocínio principal da Vale.

