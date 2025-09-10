Capa Jornal Amazônia
Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

O Liberal
fonte

O projeto pretende aumentar a visibilidade das causas amazônicas (Thiago Gomes)

O Amazônia Live - Hoje e Sempre é um projeto criado pelo The Town e Rock in Rio, cujo objetivo é transformar atenção em atitudes, em prol da floresta e dos povos da região amazônica. Na próxima semana, dia 17 de setembro, ocorre o primeiro espetáculo programado, com as apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara no palco montado no rio Guamá.

Estarão em Belém famosos como Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Daniele Hypólito, Clara Buarque, Max Petterson, Caio Blat, Marcelo Serrado e Gabi Melhim.

Nova edição

O objetivo de estar no rio Guamá, no meio da floresta, é muito mais que ter um espetáculo musical e, sim, para dar destaque aos debates climáticos e ambientais. Em 2016, ocorreu a primeira edição Amazônia Live.

O evento foi em Manaus, no Amazonas com um palco em formato de folha com apresentações dos tenores Plácido Domingo e Saulo Laucas, do guitarrista Andreas Kisser e da cantora Ivete Sangalo.
 

 

 

