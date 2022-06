‘Pau de Mendigo’: Ex-sem-teto Givaldo Alves vende estimulante sexual sem registro na Anvisa

O ex-morador de rua Givaldo Alves se envolveu em mais uma polêmica. Após viralizar na web ao anunciar candidatura a cargo de deputado sem ter partido, ter sido exposto por participação em sequestro e ter sido visto beijando influencers, o ex-mendigo se tornou garoto-propaganda de um estimulante sexual que não possui registro da Anvisa.

Com o nome de “Pau de Mendigo”, o estimulante estaria prometendo resultados falsos e absurdos no site. Após a divulgação da medicação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que não aprovou o produto e disse que está investigando a comercialização do produto.

Nas redes sociais, Givaldo declara que o estimulante é “sucesso de vendas” e que teriam até mesmo garantias dos resultados. “O Pau de Mendigo é liberado e aprovado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa)”, informa o site de publicidade do produto. No entanto, a informação seria apenas para incentivar a compra.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)