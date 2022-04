Sem-teto flagrado com mulher de personal ostenta vida de celebridade

O ex-morador de rua, Givaldo Alves, que foi flagrado tendo relações sexuais com a esposa de um personal trainer, vive uma vida de celebridade por onde passa. Nas redes sociais, ele exibe a nova rotina de festas e homenagens que tem recebido.

No Instagram, Givaldo já tem quase 150 mil seguidores, enquanto no Tik Tok são mais de 522 mil usuários que acompanham a nova vida do ex-mendigo. No último fim de semana, ele apareceu curtindo uma balada open bar, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (RJ) Rio de Janeiro. Em um vídeo de um dos eventos badalados, ele aparece beijando uma influencer.

Nas publicações, ele exibe o novo estilo de vida e a admiração de alguns "fãs", chegando a receber até homenagem com uma tatuagem. Em outra publicação, ele aparece nadando em uma piscina com borda infinita.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)