Vaza entrevista com o sem-teto que fez sexo com esposa de personal e emissora admite falha

A emissora de televisão Band emitiu uma nota de repúdio após o vazamento de uma entrevista com o morador de rua que foi espancado por um personal trainer após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa dele. O canal, responsável pela entrevista, afirmou que a gravação nunca foi ao ar. A empresa emitiu uma nota nesta sexta-feira (25) esclarecendo que o trecho vazou do sistema interno “de maneira ilegal e mal intencionada.”

A emissora publicou que repudia o compartilhamento do vídeo e diz que abriu um processo de investigação para descobrir o responsável pelo vazamento, “que será devidamente punido”.

No trecho que circula pelas redes sociais, o sem-teto, Givaldo, conta detalhes explícitos do que teria acontecido entre ele e a esposa do personal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)