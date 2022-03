Sem-teto espancado por personal diz que vota em Bolsonaro e que recebeu proposta para se candidatar

O homem em situação de rua que foi flagrado fazendo sexo com a esposa de um personal trainer e acabou agredido, saiu do hospital e falou pela primeira vez sobre o caso. Givaldo Alves, de 48 anos, é da Bahia e reafirmou que a relação com a mulher foi consensual. Ele disse que gosta do presidente Jair Bolsonaro e que foi procurado por pelo menos quatro partidos para se filiar. As informações são do Metrópoles e do Pragmatismo Político.

Após explicar que sexo com a mulher do agressor foi consensual, Givaldo contou que gosta de literatura e que já trabalhou na área de construção civil e como motorista responsável de transporte de produtos perigosos (MOPP).

O homem também disse ter sido casado por 15 anos e que tem uma filha de 28 anos. Segundo ele, antes de ir a Brasília, viveu em cidades da Bahia, Tocantins, Minas e Goiás. Na capital federal, disse ele, busca abrigos públicos e casas de passagens.

Givaldo falou que gosta do presidente Jair Bolsonaro e que irá votar nele novamente neste ano. E que pelo menos quatro partidos políticos tentam contato com ele com a intenção de lançá-lo candidato a deputado nestas eleições.

De acordo com as legendas, a ideia seria lançá-lo na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Câmara Legislativa.