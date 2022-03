Novas imagens mostram momento em que personal agride sem-teto no DF; vídeo

Novas imagens divulgadas na internet e que trazem gravações feitas de um outro ângulo mostram o momento em que o personal trainer Eduardo Alves espanca um homem em situação de rua após flagrá-lo mantendo relações sexuais com sua esposa dentro do carro dela, em Planaltina, no Distrito Federal.

VEJA MAIS

Na gravação é possível ver quando o personal conduz a vítima, já retirada do carro pela porta do passageiro, até o outro lado do veículo. A esposa aparece sentada no banco do motorista se vestindo. Ao colocar o homem diante da janela onde está a mulher, ainda nu, ele passa a golpeá-lo com vários chutes até deixá-lo desacordado.

Momentos depois, a mulher sai do carro apenas com parte de baixo das roupas e segurando o que parece ser uma blusa para cobrir os seios. Ele fala algo com a esposa, que abre a porta trasiera do carro e pega alguma coisa, aparentando estar um pouco atordoada. Com a vítima ainda no chão e esboçando uma tentativa de se levantar, ele volta a chutá-la.

Após reconduzir a esposa de volta no interior do veículo, ele tenta falar pelo celular e em seguida retoma as agressões ao morador de rua, acertando a cabeça dele. Com o golpe, o homem cai na sarjeta com o rosto voltado para o chão e fica imóvel. O personal ainda faz imagens do sem-teto jogado ao lado do carro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)