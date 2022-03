Sem-teto espancado por personal se desculpa por expor intimidade da mulher

O sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos, pediu desculpas publicamente por expor a intimidade da mulher com quem fez sexo dentro de um carro, em Planaltina (DF). O homem chegou a ser espancado, no dia 9 de março, por um personal trainer. A retratação veio por meio de entrevista, concedida ao político Ricardo Caiafa, no YouTube.

Em um trecho da entrevista, Givaldo Alves falou que foi ‘infeliz’ ao relatar um fato que poderia ter ponderado. “Eu não sou o tipo de homem de abrir uma coisa íntima para ninguém, nem para um amigo meu. Meus amigos que me conhecem sabem que eu não descrevo isso. Eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado mais. Eu não soube conciliar as coisas do jeito correto”, disse.



Na última sexta-feira (25), a mulher foi diagnosticada com ‘transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica’. O laudo psiquiatra foi emitido pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Assista ao vídeo da entrevista: