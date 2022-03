Entenda como o transtorno bipolar pode levar pessoas a fazer sexo com desconhecidos

No laudo médico de Sandra, a mulher que fez sexo com um sem-teto e foi flagrada pelo marido, mostrou que a paciente passava pela fase de mania psicótica de trantorno bipolar quando tudo ocorreu. Mas, seria possível que os efeitos do transtorno bipolar, como as “alucinações auditivas, alterações de humor e comportamentos desorganizados e por vezes inadequados" descritas no documento, possam levar pessoas a transar com desconhecidos? Entenda como funciona a doença:

VEJA MAIS

O que é a mania psicótica do transtorno bipolar?

O transtorno bipolar é um transtorno cerebral que causa a oscilação de humor, podendo ser identificada de duas maneiras: a fase depressiva e a fase de mania (euforia e irritação). Embora a manifestação de ambas seja de intensidade diferentes, a fase mania psicótica, como a diagnosticada em Sandra, é a mais grave.

Como reconhecer a mania psicótica?

A pessoa que estiver em episódios maníacos irá apresentar euforia, irritação, inquietação, podendo ser até agressiva fisicamente ou verbalmente. Saiba quais são os outros sintomas:

Não conseguir verbalizar de forma pausadamente;

Fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não concluir nenhuma atividade;

Aumento de libido;

Acreditar que tem poderes ou dons especiais;

Querer fazer alta exposição da imagem nas redes sociais.

Aparentar muita autoconfiança, influência sobre as pessoas e inteligência.

Qual o tratamento para o transtorno bipolar?

A bipolaridade é uma doença que “vai e volta”. Então, o tratamento passa a ser o acompanhamento constante de psicólogos. Além de medicamentos, que vão ajudar na estabilização do humor.

Transtorno bipolar pode levar pessoas a transar com desconhecidos?

Psicólogos explicam que a mania psicótica pode, sim, fazer com que a vítima se envolva sexualmente com um desconhecido. Isso porque a pessoa perde o juízo e não responde por si. Entretanto esse tipo de comportamento não é considerado uma regra.

Como ajudar em caso de uma crise?

Para ajudar uma pessoa que esteja em crise mania psicótica, é preciso convencê-la a tomar a medicação adequada. Se isso não funcionar, é aconselhável levar a vítima a um hospital. Nos piores casos, é indicado que a família busca a internação para estabilizar o quadro clínico.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)