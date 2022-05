Ex-mendigo Givaldo já foi preso por participar de sequestro de mulher; veja a história do crime

Givaldo Alves, o mendigo que viralizou nas redes sociais após ser espancado por personal trainer, já foi preso e condenado por participar de um sequestro. O envolvimento na ação violenta aconteceu em 2004, em São Paulo, e a vítima teria sido uma mulher que, na época, tinha 33 anos.

O ex-sem-teto foi preso em flagrante no dia 1° de julho de 2004 ao pegar o dinheiro do resgate da mulher, uma quantia de R$ 3 mil, em uma lixeira na Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Givaldo confessou o crime e levou os policiais ao cativeiro da vítima, em Itaquaquecetuba. Mas ao chegar lá, a mulher já havia sido liberada pelos criminosos. O ex-mendigo ainda alegou que foi ao local uma vez e que não teria visto a mulher sequestrada.

Sobre o crime

Para a polícia, Givaldo falou que foi convidado por dois homens, que não conhecia, e iria pegar o dinheiro do sequestro. Como pagamento pelo crime, ele receberia R$ 500. A defesa do ex-sem-teto ainda alegou que ele estava no local errado na hora errada.

A tese não convenceu o juiz, que chamou a versão da história de infantil, absurda e considerou um crime gravíssimo. Givaldo foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado, mais dois anos por maus antecedentes e reincidência.

Mesmo com a condenação de 17 anos, o ex-mendigo teve uma revisão criminal da pena e cumpriu apenas oito anos de prisão. Em 2013, ele foi solto da Penitenciária Compacta de Flórida Paulista, no interior de São Paulo.

O sequestro

Segundo a investigação, uma mulher de 33 anos, o marido de 34 anos e o filho deles, de um ano e oito meses, estavam saindo de casa para ir ao supermercado, no dia 29 de junho de 2004, por volta das 19h40, quando foram abordados por três homens armados.

Os sequestradores - não há confirmação se Givaldo estava entre eles - levaram a família para dentro da residência, conduziram a mulher para um dos quartos e roubaram quatro celulares, um relógio, 400 dólares (o equivalente a cerca de 313 reais, na época), R$ 150 e bijuterias. Depois, amarraram o pai e o bebê e saíram com a mãe no carro da família em direção ao cativeiro.

Dinheiro do resgate

No cativeiro havia outros homens encapuzados. Os criminosos mantiveram a mulher amarrada e, no dia seguinte, ligaram para o marido da vítima e pediram R$ 300 mil como resgate. Porém, com o decorrer das negociações, a quantia foi reduzida para R$ 3 mil. A mulher acabou sendo solta pelos criminosos 48 horas depois de ter sido sequestrada, quando os homens achavam que tinham conseguido pegar o dinheiro na lixeira.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)