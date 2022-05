Casal envolvido na polêmica sexual com ex-mendigo agora faz sucesso nas redes

O casal que fez parte da polêmica envolvendo o agora ex-mendigo Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, está bombando nas redes sociais. Ambos atingiram o status de subcelebridades. Em março, Sandra Mara Fernandes, de 34 anos, foi flagrada pelo marido mantendo relações sexuais com Givaldo, dentro de um carro, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. O marido de Sandra, Eduardo Alves, 31 anos, viu a cena e espancou o então sem-teto.

Sandra foi diagnosticada com transtorno bipolar após o ocorrido e o episódio foi categorizado como surto psicótico. Após o caso, a mulher passou 30 dias internada em uma clínica psiquiátrica e agora tem uma nova vida. Morando em Brasília, o casal a rotina com os mais de 540 mil seguidores que ganharam após o fato, interagindo com os fãs diariamente e respondendo perguntas direcionadas a eles. Sandra, até o momento, tem 302 mil seguidores, enquanto Eduardo já soma 244 mil.

Na última semana, participaram de entrevistas em programas de televisão, como o Superpop e o Você na TV. Ambos agora trabalham com divulgação, parcerias e participação VIP em eventos e têm assessoria de uma agência de publicidade. No dia 27 de abril, Sandra Mara fez sua primeira postagem no instagram, onde falou sobre o caso ocorrido em março.

