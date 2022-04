Personal trainer que bateu no mendigo vai virar influenciador digital

O personal trainer Eduardo Alves que se envolveu em uma confusão com um morador de rua, no Distrito Federal, assinou contrato com agência ADR, de Pedro Afonso Rezende, para virar influenciador digital. O contrato já foi firmado com a empresa que tem sede em Londrina, no Paraná (PR). A informação foi confirmada pelo prórpio Rezende, ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Rezende disse em entrevista que a história de vida de Eduardo o tocou, principalmente depois das polêmicas envolvendo o sem-teto Givaldo Alves tendo relações sexuais com sua mulher. Na instituição, Eduardo terá oportunidade de aprender a lidar com esse mundo da internet, sem deixar de trabalhar como educador físico.

Ainda segundo o colunista, Eduardo foi afastado do trabalho, mudou de residência e até desativou as redes sociais. A esposa, Sandra Mara, segue internada em um hospital psiquiátrico. A empresa que o casal tinha foi fechada. A loja que Eduardo possuía com a esposa precisou fechar após ameaças e não conseguiu voltar para às aulas na academia.