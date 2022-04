Personal retorna ao trabalho e ao Instagram e recebe apoio na web

A reviravolta envolvendo um assunto pessoal do personal trainer Eduardo Alves fez com que ele se afastasse do trabalho, mudasse de endereço e até desativasse os perfis nas redes sociais. Entretanto, parece que chegou a hora de retomar "a vida normal". O apoio que ele recebeu de amigos e até figuras públicas foi incentivo para que o homem que esteve no epicentro de uma grande confusão retornasse ao trabalho e voltasse ao Instagram. Enquanto isso, a esposa dele, Sandra Mara, ainda segue internada em um hospital psiquiátrico. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Eduardo reativou o perfil no Instagram, no qual compartilha dicas sobre musculação e emagrecimento. A rede social foi uma alternativa para manter a renda familiar e captar alunos, já que desde o caso envolvendo o sem-teto Givaldo Alves, o personal trainer não conseguia voltar a trabalhar. Entretanto, uma loja que possuía com a esposa precisou fechar com a onda de ataques e o retorno às academias ficou fora de questão.

Recentemente, algumas figuras públicas como o youtuber Rezende, e a ex-A Fazenda Thayse Teixeira, também declararam apoio a Eduardo após a série de piadas e memes que ele sofreu na internet. A influencer Deolane Bezerra também deixou um depoimento nas redes sociais se colocando contra a fama que o morador de rua tem recebido após o caso.

Eduardo faz visitas regulares a Sandra Mara na clínica psiquiátrica na qual ela está internada e faz sessões de terapia, oferecidas gratuitamente por um psicólogo. Agora, o personal trainer tenta retomar a vida discreta que levada antes da "fama" inesperada.