Deolane se revolta com fama de morador de rua

Deolane Bezerra decidiu se manifestar com a repercussão que deu o caso do morador de rua, Givaldo Alves, que teve relações sexuais com uma mulher casada e foi flagrado no ato pelo marido da moça.

Segundo a advogada, Givaldo não deveria ser enaltecido pois ajudou a “afundar uma mulher”. “Eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. O povo tratando o cara como se tivesse salvado a humanidade. O cara ajudou a afundar outra mulher", disse.

Ela também lembrou que Sandra Mara Fernandes, a mulher que se relacionou com Givaldo está internada em uma clínica psiquiátrica e cobrou solidariedade: "Ajuda né, vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada, internada em uma clínica psiquiátrica e esse cara dando risada, com um monte de mulherada linda dando beijos", finalizou.

Após a repercussão do caso de traição, o morador de rua tem aproveitado a fama que recebeu. Recentemente ele esteve em uma festa e trocou beijos com a influenciadora Grazi Mourão.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)