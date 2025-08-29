Capa Jornal Amazônia
Amazônia Live: eventos em Belém unem música e consciência ambiental em setembro

Cantora Joelma se apresenta em palco flutuante ao lado de Mariah Carey, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

O Liberal
fonte

Joelma se apresenta em palco flutuante (Laís Eva)

Já iniciou a contagem regressiva para o Amazônia Live – Hoje e Sempre, que ocorre em Belém no próximo mês. O evento musical e cultural é dividido em duas partes: a primeira programação é um show sobre as águas do Rio Guamá, em 17 de setembro, e a outra parte é um festival gratuito no Estádio do Mangueirão, em 20 de setembro. O palco da primeira parte da programação, sobre as águas, já está montado.

Com organização do Rock in Rio e The Town, o objetivo é unir música, cultura amazônica e ação climática.

Para este primeiro momento, um especial transmitido pela TV Globo apresentará um espetáculo com Mariah Carey, Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. Em um palco flutuante no Rio Guamá, as divas se apresentam sem a presença de público.

“Estou muito feliz em participar do Amazônia Live, ainda mais em Belém, lugar pelo qual tenho um amor inexplicável. Esse evento é muito especial porque reúne música, cultura e a força da nossa região. Estamos aqui preparando um show cheio de muito calypso, para celebrar a Amazônia e levar a nossa arte com todo amor. Tenho certeza de que vai ser um dia inesquecível para todos nós”, disse Joelma ao Grupo Liberal.

A cantora paraense, que sempre entrega nos looks e nas performances, promete atender às expectativas. Em entrevista recente, ela confidenciou ao jornal O Globo que fez questão de apresentar a Mariah uma das iguarias mais amadas da culinária amazônica. “Ela ficou meio tímida, mas a gente vai levar esse tacacá para ela experimentar”, conta.

Outra curiosidade sobre o evento é o palco flutuante. A estrutura, que tem 26 metros de diâmetro e pesa 88 toneladas, já está em Belém. No momento, faltam apenas alguns detalhes para que o palco vá para o rio; depois, inicia-se a etapa cenográfica. Vale lembrar que a cenografia e a iluminação vão promover um encontro entre a música e a natureza.
Em formato de vitória-régia, a estrutura viajou 2.861 quilômetros até chegar ao Pará.

O projeto inicial começou há meses, após uma reunião com Roberto Medina. O empresário provocou o time e sugeriu a criação de um palco na Amazônia, justamente no ano em que o Brasil sediará a COP30. A ideia de homenagear a planta que embeleza os rios da região veio de Ana Biavaschi, diretora de criação e cenografia do Rock in Rio, The Town e LollapaloozaBR. Com uma cenografia impactante, o palco irá flutuar sobre o rio, em uma estrutura cuja engenharia envolve diversos desafios — incluindo a própria montagem, já que as peças chegam prontas ao local e são apenas encaixadas em seus lugares.

“A grande dificuldade é criar um palco flutuante. Como é que a gente monta? Temos várias questões também com as marés, e temos que pensar como trazer essa estrutura para dentro do rio”, conta Biavaschi em vídeo divulgado em junho. “É um desafio! Desafio pela parte de infraestrutura e de estrutura, mas já estou contente com o que estamos encontrando, porque são belezas incríveis”, conclui.

Após a realização desse espetáculo, quem entra em cena é a baiana Ivete Sangalo. Em show gratuito, com a necessidade de retirada de ingresso no site oficial, a apresentação contará com as participações de Viviane Batidão, Félix Robatto e Lia Sophia. No Mangueirão, a ideia é transformar esse momento em um grande festival de música.

Os ingressos já estão esgotados.

“Estou aqui muito feliz, imensamente honrada em ser uma das vozes para esse tema de extrema importância, e para falar com o mundo inteiro sobre um assunto muito urgente”, disse a cantora Ivete Sangalo, em entrevista ao Jornal Nacional.

Além de toda essa movimentação cultural, o foco é elevar os debates climáticos e sobre a Amazônia, de forma global, por meio de iniciativas que visam destacar as urgências socioambientais e enfatizar a necessidade da preservação da floresta em pé.

Para os eventos, foram abertas mais de 500 vagas no setor de segurança, com destaque para vigilantes, controladores de acesso, supervisores e coordenadores. A empresa responsável pela segurança e logística do Amazônia Live atuará em solo, balsas, margens e embarcações, utilizando tecnologia de ponta para garantir a tranquilidade dos participantes.

Os bastidores desses dois espetáculos no Pará estão sendo documentados para a produção de um documentário.

RELEMBRE

Os dois eventos foram anunciados há cerca de um ano. Durante o Rock in Rio de 2024, em setembro, o “Amazônia para Sempre” foi lançado na sede da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ainda com informações primárias, os eventos — articulados pelo Governo do Pará — confirmaram, na ocasião, um edital com R$ 2 milhões para iniciativas em defesa da floresta.

Estavam presentes o governador Helder Barbalho; a vice-presidente da Rock World, empresa idealizadora dos dois grandes festivais de música, Roberta Medina; o vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre S. D'Ambrosio; e o representante do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira, que participou por videoconferência direto de Nova Iorque (EUA).

Na ocasião, a cantora paraense Gaby Amarantos foi anunciada como uma das embaixadoras do Amazônia para Sempre.

 

Música
