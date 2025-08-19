Capa Jornal Amazônia
Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

A cantora paraense Joelma anunciou o lançamento do seu projeto em Portugal. Nesta terça-feira, 19, ela divulgou no seu perfil no Instagram as novidades. O projeto se chamará “Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal”, o público irá conhece-lo no próximo dia 22.

Além disso, ela também mostrou os figurinos do show, que tem as botas compondo todos eles. A clássica roupa de carimbó ganhou novos detalhes, com cores vibrantes a transparência da peça foi destaque. Tem ainda o body clássico com a arara, que além do tule, chega com as cores da bandeira do Pará, evidenciando o azul e vermelho.

Gravado em solo português, o espetáculo celebra a força da cultura amazônica em uma performance inédita fora do Brasil. O áudio do “Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal” estará disponível à meia-noite nas plataformas digitais, enquanto o vídeo será lançado ao meio-dia, no YouTube.

Com direção artística envolvente, cenário temático e figurinos que exaltam a identidade amazônica, Joelma promete mais um grande projeto para o público.

 

