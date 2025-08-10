Quadrilha ‘Só Fuleragem’ presta tributo a Joelma no Festival Folclórico de Santarém

Na noite de sábado, 9 de agosto, a quadrilha humorística “Só Fuleragem” fez uma homenagem especial à cantora Joelma durante o Festival Folclórico de Santarém, no Pará. O público curtiu sucessos como Acelerou, Pra Te Esquecer e Voando Pro Pará.

Um dos destaques da apresentação foi a entrada de uma integrante em uma estrutura cênica que relembrou a marcante abertura do DVD Isso é Calypso na Amazônia.