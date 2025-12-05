Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (5) um acordo definitivo para adquirir a Warner Bros., incluindo seus estúdios de cinema e TV, a HBO e o serviço HBO Max. A operação está avaliada em US$ 82,7 bilhões, marcando um dos maiores negócios do setor de streaming.

O negócio será concluído após a separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery, prevista para ocorrer no terceiro trimestre de 2026. A transação, realizada em dinheiro e ações, avalia cada papel da WBD em US$ 27,75.

Com a aquisição, franquias e clássicos renomados como Harry Potter, DC, Game of Thrones e O Mágico de Oz passarão a integrar o ecossistema da Netflix. Estes títulos se juntarão a produções já consagradas da plataforma, como Stranger Things, Bridgerton e La Casa de Papel.

Impacto Estratégico e Financeiro

A empresa afirma que manterá as operações atuais da Warner Bros., o que inclui os lançamentos nos cinemas. Para os executivos da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, a união amplia a oferta global da plataforma.

Eles destacam que o acordo reforça a capacidade de produção da Netflix e cria novas oportunidades para talentos. Esses profissionais poderão trabalhar com propriedades intelectuais já consagradas pelo público mundial.

A companhia prevê economias anuais significativas, estimadas entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões, que devem ser alcançadas até o terceiro ano após a conclusão. Além disso, a Netflix afirma que o impacto será positivo no lucro por ação já no segundo ano do negócio.

Próximos Passos da Transação

A compra já foi aprovada pelos conselhos das duas empresas envolvidas. No entanto, ela ainda depende de um aval regulatório específico para o setor.

Outras condições para a finalização incluem a conclusão da separação da divisão Discovery Global e a aprovação dos acionistas da WBD. O fechamento da transação é estimado para ocorrer em um período de 12 a 18 meses.