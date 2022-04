Cantora de tecnomelody Ruth Etty é vista nas ruas novamente; veja

A cantora de tecnomelody Ruth Etty foi vista novamente em suatuação se rua, em Belém. O cantor Harrisson Lemos (AR-15), o mesmo que denunciou o estado da artista em 2018, publicou um vídeo no último dia 18, dizendo que a arista havia voltado às ruas.

No vídeo, Harrisson aparece dentro de seu carro ao lado da cantora. Ela canta um de seus sucessos e em seguida, manda um beijo para o jogador de futebol Neymar. Depois, Harrisson filma Ruth indo embora e conta que a encontrou no bairro da Marambaia, em Belém, vivendo novamente em situação de rua. "Parte o coração", disse Harrison.

O cantor também lamentou o fato da artista ter voltado às ruas depois de uma grande campanha de solidariedade feita em favor dela, em 2018, que movimentou familiares e amigos.

"É Lamentável ver que ela ainda não conseguiu vencer esse obstáculo na vida dela... os familiares dela se tornaram meus amigos também, e sei de perto a dificuldade que eles enfrentam tentando mudar essa situação na vida dela, e não é nada fácil gente. Vamos orar a Deus para que faça um milagre na vida dela, e que nós como seres humanos, possamos ajudar na medida da possibilidade de cada um", escreveu o cantor.

Assista ao vídeo:

Ruth Etty não mora nas ruas, diz amigo

Em entrevista a OLiberal.com, Harrisson explicou que Ruth não mora nas ruas, mas que passo dia inteiro fora de casa e a família fica sem informações sobre seu paradeiro.

"O problema dela é que ela passa o dia inteiro praticamente andando pelas ruas. Só que ela tema casa dela, quando dá uma certa hora, ela volta. Então o caso dela é esse, que ela fica tipo andarilha", explica Harrisson.

Ainda de acordo com o cantor, Ruth sofre de esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Junto com a família da artista, Harrisson conseguiu uma oportunidade de tratamento para artista, que iniciaria na última quarta-feira, mas contou a OLiberal.com que Rutj se recusou a fazê-lo.

Relembre o caso

Em novembro de 2018, o estado de saúde debilitado da cantora Ruth Etty deixou os fãs preocupados. Bem mais magra e com a pele bastante queimada do sol, uma foto e um vídeo de Ruth Etty, que começou a circular nas redes sociais, na época, mostrava a artista com uma aparência bem diferente do que o público conhecia.

Na imagem, o cantor Harrisson Lemos publicou um relato em que pedia ajuda para a artista. A repercussão foi grande, e várias pessoas se mobilizaram para a ajudar a artista, que chegou a fazer um tratamento. Em 2019, Ruth Etty chegou a voltar aos palcos para um show musical.