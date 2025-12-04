Portal da Amazônia vira palco de festival do brega paraense nesta sexta (5) e sábado (6)

A capital paraense vai receber, nesta sexta-feira (5) e sábado (6), a primeira edição do "Belém Brega Festival", totalmente dedicado ao brega do estado. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado no Portal da Amazônia, na orla de Belém, Pará, mais especificamente na Avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, e reunirá artistas, bandas e aparelhagens que marcaram diferentes gerações do ritmo.

A programação contará com mais de 50 atrações distribuídas ao longo dos dois dias. Entre as participações confirmadas estão as aparelhagens Carabao, Rubi, Crocodilo, Super Pop e a DJ Méury. O público também poderá acompanhar shows da Banda Sayonara, AR-15, Wanderley Andrade, Nelsinho Rodrigues, Valéria Paiva, Suyane Batidão, Vingadores do Brega, Rebeca Lindsay, Liah Soares e outros nomes que compõem a cena musical do estado.

Segundo a Prefeitura de Belém, responsável pela realização, as apresentações estão previstas para começar por volta das 17h. Até o momento, a programação detalhada dos dois dias ainda não foi divulgada nas redes oficiais da organização.