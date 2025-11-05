Capa Jornal Amazônia
Pré-estreia de 'Os Sons Que Vêm do Pará', de Rhenan Sanches, celebra a força do brega no cinema

Projeto transformou o cinema em palco para a música e a dança paraense, reunindo nomes como Edilson Moreno, Hellen Patrícia e Rolon Ho

O Liberal
fonte

Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde, Edilson Morenno, Rhenan Sanches e Rolon Ho, na pré-estreia do audiovisual “Os Sons Que Vêm do Pará” (Divulgação)

O cinema virou palco da música paraense durante a pré-estreia do audiovisual “Os Sons Que Vêm do Pará”. Realizado pelo cantor e compositor Rhenan Sanches, o evento reuniu dezenas de artistas locais.

Com lançamento oficial marcado para esta sexta-feira (7), o audiovisual foi gravado em maio deste ano na Aldeia Cabana, na Pedreira, bairro conhecido pela alcunha "do samba e do amor", pela à boemia encontrada no local. Por conta disso,  Rhenan resolveu levar o brega e o melody para o local com o audiovisual.

O projeto conta com a participação de grandes nomes da música paraense, como Edilson Morenno, Nelsinho Rodrigues, Bruno e Trio, Karol Diva, Taty Araújo, Junior e Neto.

“Esse projeto nasceu há dois anos e é uma alegria enorme ver ele tomando essa proporção. Gravamos tudo em 6K, masterizamos o áudio nos Estados Unidos, foi um sonho que a gente realizou. E, por isso, queríamos apresentar pro público da melhor forma possível: no cinema”, contou Rhenan.

A pré-estreia, que ocorreu nesta terça-feira, 04, contou com duas sessões: a primeira voltada a estudantes de escolas públicas e a segunda para convidados, que puderam assistir ao documentário sobre os bastidores e, em seguida, ao audiovisual completo. Antes da exibição, o público acompanhou apresentações de dança, com os vencedores do concurso realizado durante o festival em maio, e uma performance especial da Cia Cabanos.

Entre os convidados, estiveram artistas como Edilson Morenno, Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde, e Rolon Ho, que participaram de um bate-papo com o público sobre a importância de projetos que valorizam o brega e a música do Norte.

“Os artistas precisam de palco, e o que o Rhenan está fazendo é maravilhoso. Essa é só a primeira edição, virão outras, e precisamos continuar dando espaço às novas vozes e perpetuar o nosso brega”, destacou Edilson Morenno.

Para Hellen Patrícia, o momento representa um marco para a música do Pará. “É lindo ver o brega ocupando o cinema, um espaço que a gente nunca imaginou. Esse projeto mostra que a nossa cultura pode e deve estar em todos os lugares”, afirmou.

Para celebrar esse momento com o lançamento oficial do audiovisual , uma festa irá ocorrer nesta sexta-feira (7), no NaBêra, a partir das 20h. O evento terá shows de Rhenan Sanches, Xeiro Verde, Suanny Batidão, Edilson Morenno, Kim Marques, Rolon Ho, Karol Diva, DJ Dinho, Banda ARK e muito mais.

A entrada para a pista será solidária, 1 kg de alimento não perecível, e os ingressos de camarote e vip estão disponíveis online, na Bilheteria Digital. Após o lançamento, o público poderá conferir o projeto no canal oficial de Rhenan Sanches no YouTube.

Agende-se

Data: sexta-feira, 07
Hora: 20h
Local:  NaBêra -  R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

