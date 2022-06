Cantor Rhenan Sanches será o único representante do Pará no festival “Brasil de Todos os Ritmos”

É do Pará! O cantor paraense Rhenan Sanches será o grande representante da região Norte no Festival “Brasil de Todos os Ritmos”, um dos maiores eventos destinados a artistas independentes do Brasil, que será realizado em Vitória, no Espírito Santo, no próximo sábado (04). O festival se divide em três momentos: workshop musical, concurso Cultural Novos Brasis e gravação do DVD “Brasil de Todos os Ritmos”, onde Rhenan vai representar o Calypso e a lambada, gêneros musicais paraenses conhecidos em todo o mundo. O evento selecionou nove artistas independentes do Brasil e irá lançá-los nacionalmente na turnê do festival que irá percorrer várias capitais do país.

O cantor, que foi selecionado para o festival em 2020, começou a carreira aos 15 anos percorrendo as noites paraenses ao lado do pai. Segundo o artista, “eu fico lisonjeado demais com tudo que vem acontecendo, as vezes nem acredito, com esse presente de Deus na minha vida. Entre tantos artistas sensacionais que temos no norte do Pará, ter sido escolhido para representar nosso ritmo é de uma alegria muito grande”, confessou.

Rhenan enfatizou ainda que “é um momento importante da carreira, estou com todo gás para lançar músicas novas e pretendemos atingir a todos os públicos. A música paraense é muito forte na nossa região, mas acredito que ainda falta muitas oportunidades no cenário nacional. Então tenho certeza que quando um artista está lá fora representando o Estado, isso é bom para todos os outros, para a cultura em geral então estou muito feliz por esse espaço”, destacou o cantor.

Rhenan tem sete álbuns, quatro DVD’s, três vídeos clipes gravados e mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Atualmente com cerca de 15 mil ouvintes nas plataformas digitais de música, o cantor segue como um dos maiores representantes da música paraense. Sua música é diretamente influenciada pelos ritmos calypso, forró, lambada e brega. Vale destacar que o festival “Brasil de Todos os Ritmos” tem a realização da LEP Music e o patrocínio da VALE. Com direção geral da produtora paraense Tayana Santos e direção artística do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus.