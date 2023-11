Cantor paraense Rhenan Sanches lança clipe de 'Sigilo' em parceria com compositor de hit nacional

O cantor Rhenan Sanches, já conhecido por canções marcantes do Tecnomelody paraense, como "Sinto falta dela" e "Se eu te pego oh", lançou, neste sábado (4), o clipe do seu mais novo sucesso "Sigilo". Assista:

A canção é a grande aposta do artista e atende a um pedido dos fãs, que esperavam por novas músicas de Tecnomelody, ritmo que o tornou conhecido na região norte e nordeste através da banda ARK.

O clipe de "Sigilo" foi gravado em janeiro deste ano e traz um cenário dinâmico com luzes, led e figurinos modernos. A música é uma composição em parceria com Gê Castro, compositor responsável por vários sucessos da música paraense, como "Par perfeito", sucesso gravado na voz da cantora Manu Bahtidão e que está entre as músicas mais tocadas do País.